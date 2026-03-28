Стало известно, какой горячий напиток предпочитает молодежь в России

Напиток оказался в лидерах, несмотря на рост цен

28 марта 2026, 08:03, ИА Амител

Кофе остается самым популярным горячим напитком среди российской молодежи, несмотря на рост цен. Об этом в интервью ura.ru рассказал генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

«Несмотря на рост цен, пока тренд на популярность кофе более мощный. В последние 15 лет молодежь выбирает его для себя как основной горячий напиток. Какого-то серьезного разворота в сторону чая не видно. Хотя часть молодых людей начинает больше им интересоваться и разбираться, но пока это не стало устойчивой тенденцией», — отметил эксперт.

При этом в 2024–2025 годах кофе заметно подорожал: биржевые котировки зерна выросли более чем вдвое, что отразилось на розничных ценах. В дальнейшем рост замедлился, но удорожание продолжилось.

По данным сервиса мониторинга "Ценозавр", в марте молотый кофе подорожал на 20% в годовом выражении, а зерновой — на 16%.

