В Барнауле пройдет турнир по футболу среди женских команд "Весенний кубок Лига мам"
18 команд из Алтайского края примут участие в соревновании, которое состоится 29 марта на базе манежа PROFootball
28 марта 2026, 07:30, ИА Амител
29 марта 2026 года в Барнауле состоится турнир по футболу среди женских любительских команд "Весенний кубок Лига мам". Мероприятие пройдет в манежe PROFootball, расположенном на улице Взлетной, 2б, и начнется в 12:00. В турнире примут участие 18 команд из различных муниципалитетов Алтайского края.
Проект "Лига мам" был запущен в 2024 году в Алтайском крае и с тех пор активно развивается. Его цель — организовать тренировки, соревнования и досуговые мероприятия для женщин в возрасте от 18 до 65 лет. В проекте участвуют мамы из семей, члены которых задействованы в специальной военной операции, многодетные мамы, а также мамы детей с ограниченными возможностями здоровья, бизнес-мамы и другие активные женщины, занимающиеся спортом.
"Лига мам" направлена на то, чтобы вдохновить женщин на новые достижения, укрепить семейные связи и способствовать личностному росту через спорт, общение и совместные мероприятия. В 2025 году проект был представлен на Петербургском международном экономическом форуме и вошел в шорт-лист V конкурса РФС "Россия — футбольная страна" в номинации "Лучший проект для женщин".
Так себе тема
Выпадает хлопчик из состава
И мама уже ни друг, а враг тренера ...
17:01:06 28-03-2026
Сегодня мальчик в стартовом составе
Завтра во второй состав спускают, потаму что не тянет
Чё с мамашей делать ?