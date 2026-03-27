Американка сдала рабочих в миграционную службу ICE, чтобы не платить им
27 марта 2026, 23:35, ИА Амител
В США женщина сдала нанятых ею рабочих миграционной службе ICE, чтобы избежать оплаты за выполненные работы.
По данным Telegram-канала "Банки, деньги, два офшора", хозяйка дома договорилась с нелегальными мигрантами из Гватемалы о выполнении работ за 10 тысяч долларов. Когда работы были почти завершены, она вызвала сотрудников ICE.
Сообщается, что женщина не только передала информацию о рабочих, но и помогла агентам — подала лестницу, чтобы тем было удобнее попасть к мигрантам.
В результате мужчин задержали и доставили в распределительный центр.
06:48:47 28-03-2026
Хорошая идея
10:37:50 28-03-2026
Всё правильно сделала - беглого, вне закона мигранта сдать компетентным органам. Нелегальные мигранты чем могут заниматься? - преступать закон.
10:44:02 28-03-2026
Люди предавшие родину в трудное и бежавшие в другую страну предадут любую страну принявшую их. Терроризм, диаспоры в роли ОПС, наркоторговля, убийства и насилие.