Американка сдала рабочих в миграционную службу ICE, чтобы не платить им

27 марта 2026, 23:35, ИА Амител

В США женщина сдала нанятых ею рабочих миграционной службе ICE, чтобы избежать оплаты за выполненные работы.

По данным Telegram-канала "Банки, деньги, два офшора", хозяйка дома договорилась с нелегальными мигрантами из Гватемалы о выполнении работ за 10 тысяч долларов. Когда работы были почти завершены, она вызвала сотрудников ICE.

Сообщается, что женщина не только передала информацию о рабочих, но и помогла агентам — подала лестницу, чтобы тем было удобнее попасть к мигрантам.

В результате мужчин задержали и доставили в распределительный центр.

Ранее на Алтае сельчанка прописала четырех мигрантов за обещание достроить дом. Нарушение выявили во время рейда по контролю за миграционным законодательством.