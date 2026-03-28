Курортный сезон стартует. Все пляжи Анапы откроют к 1 июня

Морская вода уже пригодна для купания отдыхающих

28 марта 2026, 08:36, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На пляжах Анапы осталось около 10% мазута, их планируют открыть к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в беседе с "Вестями".

По его словам, морская вода уже пригодна для купания отдыхающих.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что пляжи Анапы и курортов Темрюкского района пока не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке, однако ситуация может измениться к началу сезона.