Курортный сезон стартует. Все пляжи Анапы откроют к 1 июня
Морская вода уже пригодна для купания отдыхающих
28 марта 2026, 08:36, ИА Амител
Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
На пляжах Анапы осталось около 10% мазута, их планируют открыть к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в беседе с "Вестями".
По его словам, морская вода уже пригодна для купания отдыхающих.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что пляжи Анапы и курортов Темрюкского района пока не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке, однако ситуация может измениться к началу сезона.
08:50:24 28-03-2026
Вообще даже ванны с нефтью специальные делают, а тут на халяву считай. Надо ехать
08:55:26 28-03-2026
Мазут? Нет. Купайтесь сами
09:58:41 28-03-2026
Не
Спасибо
Мы за бугор
Там дешевле и спокойней
10:48:27 28-03-2026
да-да, 10%, очень правдоподобно) а потом заболевания раком на 40% увеличивается. Лет 10 минимум туда ни ногой
14:17:17 28-03-2026
Так вроде уже давно всё вычистили. Что опять вспомнили?
23:50:48 28-03-2026
Гость (14:17:17 28-03-2026) Так вроде уже давно всё вычистили. Что опять вспомнили?... и беспилотники? ну