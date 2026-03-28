Курортный сезон стартует. Все пляжи Анапы откроют к 1 июня

Морская вода уже пригодна для купания отдыхающих

28 марта 2026, 08:36, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
На пляжах Анапы осталось около 10% мазута, их планируют открыть к 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в беседе с "Вестями".

По его словам, морская вода уже пригодна для купания отдыхающих.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что пляжи Анапы и курортов Темрюкского района пока не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке, однако ситуация может измениться к началу сезона.

Комментарии 6

Гость

08:50:24 28-03-2026

Вообще даже ванны с нефтью специальные делают, а тут на халяву считай. Надо ехать

Гость

08:55:26 28-03-2026

Мазут? Нет. Купайтесь сами

Гость

09:58:41 28-03-2026

Не
Спасибо
Мы за бугор
Там дешевле и спокойней

Гость

10:48:27 28-03-2026

да-да, 10%, очень правдоподобно) а потом заболевания раком на 40% увеличивается. Лет 10 минимум туда ни ногой

Гость

14:17:17 28-03-2026

Так вроде уже давно всё вычистили. Что опять вспомнили?

Гость

23:50:48 28-03-2026

Гость (14:17:17 28-03-2026) Так вроде уже давно всё вычистили. Что опять вспомнили?... и беспилотники? ну

