До +13 и без осадков. Какая погода ждет Алтайский край 28 марта

В утренние часы местами туман

28 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До +13 градусов потеплеет в южных районах Алтайского края днем 28 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +3...+8 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле ожидается +6...+8 градусов. Без осадков. В утренние часы туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.