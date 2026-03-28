За забор за пределами участка могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

Депутат Владимир Кошелев объяснил, что самозахват земли грозит штрафом и демонтажем ограждения за свой счет

28 марта 2026, 09:02, ИА Амител

Штраф до 5 тысяч рублей может грозить гражданам за установку забора за пределами своего участка. Нарушителям также придется освободить незаконно занятую землю и демонтировать ограждение за свой счет. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Самая частая и дорогостоящая ошибка — установка забора на глаз. Если границы участка не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, есть риск захватить чужую землю или землю общего пользования. Это квалифицируется как самозахват. Придется заплатить штраф — не менее 5000 рублей, освободить землю и демонтировать заборы за свой счет», — пояснил депутат.

Закон предъявляет разные требования к заборам между соседями и внешним ограждениям, а также в зависимости от типа земли. В СНТ и дачных товариществах сплошные глухие заборы между участками запрещены — они не пропускают свет и мешают соседям выращивать растения.

Разрешены только прозрачные или решетчатые конструкции: сетка-рабица, штакетник с зазорами, кованые секции. Если сосед не против глухого забора, лучше зафиксировать согласие письменно.

Для ИЖС и личных подсобных хозяйств сплошной забор ставить можно, но его высота не должна превышать местные нормы, обычно 2–2,2 метра.

Также важно соблюдать расстояния: от забора до жилого дома соседа — не менее трех метров, до бани, гаража или сарая — не менее одного метра. Калитка, расположенная ближе 1,5 метра к дороге, должна открываться внутрь участка.