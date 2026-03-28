Российские ученые создали глазной протез, работающий по Bluetooth
Устройство состоит из протеза со встроенным микроприводом и очков с мини-камерой
28 марта 2026, 12:31, ИА Амител
Российские ученые разработали макет глазного протеза, который повторяет движение здорового глаза и работает по Bluetooth. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проекта, инженер факультета информационно-измерительных и биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Роман Антонов.
Комплект состоит из самого протеза со встроенным микроприводом и очков с мини-камерой в оправе. Камера фиксирует движения здорового глаза, передает данные на протез, и микропривод приводит его в движение. Передача данных идет по Bluetooth — как в беспроводных наушниках.
Протез работает без подзарядки в течение суток, ожидаемый срок службы — три-пять лет. Он сделан из полимерного материала: биосовместимого, устойчивого к влаге и перепадам температуры, очень легкого. Такое устройство не вызывает смещения век и комфортно в носке.
Разработка ведется в рамках акселерационной программы "Стартапы ИТ-ЛЭТИ" федерального проекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
тое он имитирует глаз, а сигнал НЕ передает?? слепошарый глаз-ьл? и зачем оно?