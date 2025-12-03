А вот пихта расслабляет, успокаивает и помогает исполнять новогодние желания

03 декабря 2025, 12:57, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многие жители России на новогодние праздники ставят в доме елку или сосну, однако эти деревья негативно влияют на атмосферу в жилом помещении, рассказала в своем Telegram-канале астролог Инна Любимова.

«Только представьте еловый лес. В нем темно и тесно – примерно такую же энергию ель приносит в дом. Сосна также может провоцировать напряжение и усталость вместо праздничной легкости», – подчеркнула астролог.

Любимова посоветовала ставить дома пихту, поскольку это дерево помогает создать спокойную атмосферу и способствует расслаблению и отдыху.

Более того, указала астролог, пихта помогает исполнять новогодние желания.

Ранее amic.ru рассказал, когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году. Ведь подобрать декор правильно и со вкусом – это уже половина успеха. Однако день, в который вы повесите на зимнюю красавицу игрушки и гирлянды, тоже очень важен.

Более того, чтобы привлечь удачу на 2026 год, нужно еще и правильный наряд выбрать. Ваш образ должен быть ярким, но вместе с тем удобным и практичным.

Кстати, 2026 год – это год Красной Огненной Лошади, которая любит тех, кто быстро принимает решения и не боится рисковать. Так что для привлечения удачи недостаточно правильно нарядить елку и выбрать необходимый наряд, нужно еще и правильно встретить 2026-й.