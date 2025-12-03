Новогодняя елка в доме может принести "темную энергию" и спровоцировать напряжение
А вот пихта расслабляет, успокаивает и помогает исполнять новогодние желания
03 декабря 2025, 12:57, ИА Амител
Многие жители России на новогодние праздники ставят в доме елку или сосну, однако эти деревья негативно влияют на атмосферу в жилом помещении, рассказала в своем Telegram-канале астролог Инна Любимова.
«Только представьте еловый лес. В нем темно и тесно – примерно такую же энергию ель приносит в дом. Сосна также может провоцировать напряжение и усталость вместо праздничной легкости», – подчеркнула астролог.
Любимова посоветовала ставить дома пихту, поскольку это дерево помогает создать спокойную атмосферу и способствует расслаблению и отдыху.
Более того, указала астролог, пихта помогает исполнять новогодние желания.
Ранее amic.ru рассказал, когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году. Ведь подобрать декор правильно и со вкусом – это уже половина успеха. Однако день, в который вы повесите на зимнюю красавицу игрушки и гирлянды, тоже очень важен.
Более того, чтобы привлечь удачу на 2026 год, нужно еще и правильный наряд выбрать. Ваш образ должен быть ярким, но вместе с тем удобным и практичным.
Кстати, 2026 год – это год Красной Огненной Лошади, которая любит тех, кто быстро принимает решения и не боится рисковать. Так что для привлечения удачи недостаточно правильно нарядить елку и выбрать необходимый наряд, нужно еще и правильно встретить 2026-й.
13:17:36 03-12-2025
от этой "темной энергии" можно будет телефон зарядить? а то за неоплаченную энергию Кавказа тут платежи скоро пришлют, хотелось бы как то альтернативными источниками энергии попользоваться...
13:54:35 03-12-2025
Гость (13:17:36 03-12-2025) от этой "темной энергии" можно будет телефон зарядить? а то ... Альтернативные это по сути нетрадиционные. А у нас такое нельзя)
13:50:26 03-12-2025
Что-то про искусственные елки зажали информацию астрологи. А народ-то уж давно на них переходит - живая-то скоро как крыло от самолета стоить будет.
14:30:54 03-12-2025
"То тарелкеми пугають,
дескать, подлые, летають, —
то у вас собаки лають,
то руины говорять." (с)
20:56:57 03-12-2025
Ещё бы, если стоит аж до майских праздников.