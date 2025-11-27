НОВОСТИОбщество

Когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году?

Год будет успешным, если выбрать правильную дату и подходящий декор

27 ноября 2025, 06:55, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Hert Niks / unsplash.com
Новогодняя елка / Фото: Hert Niks / unsplash.com

До наступления Нового года осталось чуть больше месяца, а значит, пришло время задуматься над украшением одного из главных символов праздника – елки. Подобрать декор правильно и со вкусом – это уже половина успеха. Однако день, в который вы повесите на зимнюю красавицу игрушки и гирлянды, тоже очень важен. 

О том, когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году, – в материале amic.ru.

1

Когда ставить елку перед Новым, 2026 годом?

Обычно ель ставят и украшают в середине декабря. Кто-то ориентируется на собственные желания, а кто-то – на традиции и поверья. Так, например, христианские традиции велят делать это 19 декабря – в день Николая Чудотворца.
Тем, кто верит в астрологию и нумерологию, советуют следующие даты:
  • 6, 9, 12 и 15 декабря – для привлечения в дом удачи;
  • 21 декабря – для защиты и благополучия семьи, избавления от трудностей и усталости;
  • 23 декабря – для ощущения стабильности в течение всего года; 
  • вечером 24 декабря – для привлечения в семью здоровья, гармонии и достатка;
  • 25 декабря – для привлечения любви и благополучия;
  • 26 декабря – для исполнения самого заветного желания;
  • 29 и 30 декабря – для привлечения уверенности, стабильности и щедрости в новом году.

Кроме того, согласно народным поверьям, если наряжать ель в понедельник, вторник и четверг – в новом году можно привлечь финансовое благополучие.

2

Чем украсить елку к Новому году?

2026-й – год Красной Огненной Лошади. Хозяйка года наделяет его не только решительностью и динамикой, но и стабильностью, а также финансовым благополучием. Чтобы усилить действие этих качеств, нужно правильно нарядить символ Нового года – елку.
Для этого отлично подойдут подвески в форме подков, лошадей, звезд или солнца. Следует обратить внимание на декор из натурального дерева, ротанга, соломы. Выигрышно смотреться на новогодней ели будут стеклянные шары с золотым блеском или огненными узорами, миниатюрные фонарики и колокольчики.
3

В каких цветах лучше оформить елку к 2026 году?

Покровительница года, Красная Огненная Лошадь, – это символ свободы, энергии и смелости. Поэтому, наряжая елку, следует отдавать предпочтение красному, оранжевому, золотому и и желтому цветам. Они символизируют стихию Лошади – огонь, и помогут привлечь в ваш дом удачу. А чтобы не перегрузить елку "энергичными" цветами, можно добавить украшения белого и кремового цветов, символизирующих гармонию и баланс.
4

А как точно нельзя украшать елку?

Выбирая украшения для новогодней ели, следует избегать синего, голубого, фиолетового и серебристого оттенков – они охлаждают энергетику года и тормозят огненный импульс. 

Кроме того, нельзя использовать слишком много стеклянных игрушек. Лошадь – это символ уверенности, а хрупкий декор символизирует нестабильность. 

Также с образом Огненной Лошади конфликтует холодный свет, поэтому нежелательно украшать елку гирляндами с белыми или голубоватыми лампами.

Огненная лошадь / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Год Красной Огненной Лошади. Как правильно встретить 2026-й, чтобы привлечь удачу

Покровительница 2026 года любит тех, кто быстро принимает решения и не боится рисковать
праздники Новый год
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

06:58:17 27-11-2025

И всё?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:56 27-11-2025

короче, ничем нельзя украшать елку

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:20 27-11-2025

Только один вопрос: Как связаны Год лошади, который начнется 17 февраля и наш Новый год?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:43:39 28-11-2025

Какой бред!

  -1 Нравится
Ответить
