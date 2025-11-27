Когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году?
Год будет успешным, если выбрать правильную дату и подходящий декор
27 ноября 2025, 06:55, ИА Амител
До наступления Нового года осталось чуть больше месяца, а значит, пришло время задуматься над украшением одного из главных символов праздника – елки. Подобрать декор правильно и со вкусом – это уже половина успеха. Однако день, в который вы повесите на зимнюю красавицу игрушки и гирлянды, тоже очень важен.
О том, когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году, – в материале amic.ru.
Когда ставить елку перед Новым, 2026 годом?
- 6, 9, 12 и 15 декабря – для привлечения в дом удачи;
- 21 декабря – для защиты и благополучия семьи, избавления от трудностей и усталости;
- 23 декабря – для ощущения стабильности в течение всего года;
- вечером 24 декабря – для привлечения в семью здоровья, гармонии и достатка;
- 25 декабря – для привлечения любви и благополучия;
- 26 декабря – для исполнения самого заветного желания;
- 29 и 30 декабря – для привлечения уверенности, стабильности и щедрости в новом году.
Кроме того, согласно народным поверьям, если наряжать ель в понедельник, вторник и четверг – в новом году можно привлечь финансовое благополучие.
Чем украсить елку к Новому году?
В каких цветах лучше оформить елку к 2026 году?
А как точно нельзя украшать елку?
Выбирая украшения для новогодней ели, следует избегать синего, голубого, фиолетового и серебристого оттенков – они охлаждают энергетику года и тормозят огненный импульс.
Кроме того, нельзя использовать слишком много стеклянных игрушек. Лошадь – это символ уверенности, а хрупкий декор символизирует нестабильность.
Также с образом Огненной Лошади конфликтует холодный свет, поэтому нежелательно украшать елку гирляндами с белыми или голубоватыми лампами.
06:58:17 27-11-2025
И всё?
08:20:56 27-11-2025
короче, ничем нельзя украшать елку
11:50:20 27-11-2025
Только один вопрос: Как связаны Год лошади, который начнется 17 февраля и наш Новый год?
01:43:39 28-11-2025
Какой бред!