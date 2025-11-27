Год будет успешным, если выбрать правильную дату и подходящий декор

27 ноября 2025, 06:55, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Hert Niks / unsplash.com

До наступления Нового года осталось чуть больше месяца, а значит, пришло время задуматься над украшением одного из главных символов праздника – елки. Подобрать декор правильно и со вкусом – это уже половина успеха. Однако день, в который вы повесите на зимнюю красавицу игрушки и гирлянды, тоже очень важен.

О том, когда нужно ставить елку и как ее украсить, чтобы привлечь удачу в 2026 году, – в материале amic.ru.

1 Когда ставить елку перед Новым, 2026 годом? Обычно ель ставят и украшают в середине декабря. Кто-то ориентируется на собственные желания, а кто-то – на традиции и поверья. Так, например, христианские традиции велят делать это 19 декабря – в день Николая Чудотворца. Тем, кто верит в астрологию и нумерологию, советуют следующие даты: 6, 9, 12 и 15 декабря – для привлечения в дом удачи;

21 декабря – для защиты и благополучия семьи, избавления от трудностей и усталости;

23 декабря – для ощущения стабильности в течение всего года;

вечером 24 декабря – для привлечения в семью здоровья, гармонии и достатка;

25 декабря – для привлечения любви и благополучия;

26 декабря – для исполнения самого заветного желания;

29 и 30 декабря – для привлечения уверенности, стабильности и щедрости в новом году. Кроме того, согласно народным поверьям, если наряжать ель в понедельник, вторник и четверг – в новом году можно привлечь финансовое благополучие.

2 Чем украсить елку к Новому году? 2026-й – год Красной Огненной Лошади. Хозяйка года наделяет его не только решительностью и динамикой, но и стабильностью, а также финансовым благополучием. Чтобы усилить действие этих качеств, нужно правильно нарядить символ Нового года – елку. Для этого отлично подойдут подвески в форме подков, лошадей, звезд или солнца. Следует обратить внимание на декор из натурального дерева, ротанга, соломы. Выигрышно смотреться на новогодней ели будут стеклянные шары с золотым блеском или огненными узорами, миниатюрные фонарики и колокольчики.

3 В каких цветах лучше оформить елку к 2026 году? Покровительница года, Красная Огненная Лошадь, – это символ свободы, энергии и смелости. Поэтому, наряжая елку, следует отдавать предпочтение красному, оранжевому, золотому и и желтому цветам. Они символизируют стихию Лошади – огонь, и помогут привлечь в ваш дом удачу. А чтобы не перегрузить елку "энергичными" цветами, можно добавить украшения белого и кремового цветов, символизирующих гармонию и баланс.