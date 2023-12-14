Новогодняя игра "Мандарин Party" стартует на "Европе Плюс" в Барнауле

Слушайте шоу "Бодрое утро" и выигрывайте мандарины

14 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KEo9S

Мандарины / Фото: freepik.com

С 18 по 22 декабря 2023 года "Европа Плюс" в Барнауле на 104,9 FM* подарит слушателям новогоднее настроение, а также гору сочных призов и крутых подарков в игре "Мандарин Party*".

Каждый может окунуться в атмосферу праздника и получить незабываемые эмоции. Нужно лишь внимательно следить за эфиром и правильно ответить на вопросы ведущих шоу "Бодрое утро". Гарантированный приз – три килограмма цитрусовых – достанутся первому дозвонившемуся в студию по номеру 8 (385 2) 399-101 после специального сигнала.

А чтобы получить еще более мощный витаминный заряд, игроку предстоит угадать "мандариновый хит", который включит диджей "Европы Плюс". Назвав правильно песню или имя исполнителя, победитель получает пять килограммов мандаринов. Как минимум об одном атрибуте праздника счастливчикам до следующего Нового года точно задумываться не придется.

Подробности этой и других акций – в эфире "Европы Плюс", на europaplus.ru* и страницах радиостанции в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники".

"Европа Плюс" – радиостанция № 1 в России по доле рынка по аудитории и № 3 по ежедневной и еженедельной аудитории. Каждый день станцию слушают более 8,1 млн россиян (12,7%), еженедельно – около 19,5 млн (30,5%), доля рынка по аудитории составляет 7,0%**. "Европа Плюс" – крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть "Европы Плюс" насчитывает 405 пунктов установки передатчиков в восьми странах.

"Европа Плюс" входит в состав "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) – лидера российского радиовещания**, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети "Дорожное радио", "Ретро FM", "Радио 7 на семи холмах", "Новое Радио", проект STUDIO 21, "Калина Красная", радиостанция "Эльдорадио" в Санкт-Петербурге, еженедельный журнал "Профиль" и сетевое издание profile.ru*.

Страница "Европы Плюс" в YouTube*. Мобильные приложения для iOS* и Android*.

Возрастное ограничение 12+

* FM (ЭфЭм"); Party ("Пати"); europaplus.ru ("европаплюс.ру"); Studio ("Студио"); profile.ru ("профиль.ру"); YouTube ("ЮТуб"); iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); STUDIO ("Студио"); Mediascope ("Медиаскоп"); Radio Index ("Радио Индекс"); Daily Reach ("Дейли Рич"); Weekly Reach ("Уикли Рич"); AQH Share ("АйКуЭйч Шеа").

** Mediascope, Radio Index – Россия 100К+, апрель-сентябрь 2023 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share.

ИП Шаповалова А. Д.

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