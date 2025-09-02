Новосибирские родители вернули любимого учителя в школу коллективным бунтом
Помимо этого, руководство школы попыталось разделить отремонтированный родителями кабинет между двумя классами
02 сентября 2025, 14:40, ИА Амител
В Новосибирске разгорелся конфликт между родителями третьеклассников и администрацией школы, которая пыталась заменить классного руководителя за три дня до 1 сентября, пишет "КП-Новосибирск".
Родители, вложившие более 150 тысяч рублей в ремонт класса с условием обучения детей в нем до конца начальной школы, отказались принимать нового педагога и через коллективное обращение к директору добились возврата прежней учительницы.
«Ситуация обострилась после того, как руководство школы попыталось разделить отремонтированный родителями кабинет между двумя классами, а затем – заменить учителя, сославшись на "больший педагогический стаж" нового педагога. Родители указали на нарушение закона об образовании, согласно которому экстренная замена учителя возможна только по болезни или в связи с увольнением, а также требует заблаговременного уведомления и учета мнения родителей», – пишет издание.
Утром 1 сентября администрация уступила требованием родителей – директор подписал приказ о назначении прежней учительницы классным руководителем.
Юрист Инесса Рябинина пояснила, что подобные ситуации требуют обращения к уполномоченному по правам ребенка, поскольку именно школа организует учебный процесс, но обязана учитывать интересы детей и родителей.
