В Новосибирске бабушка прятала внучку от матери больше месяца

28 августа 2025, 11:35, ИА Амител

Девочка, которую спрятали / Фото: предоставлено Натальей для "КП-Новосибирск"

В Новосибирске завершилась поисковая операция по розыску пятилетней девочки и ее бабушки, которые пропали более месяца назад. Инцидент тесно связан с уголовным делом в отношении отца ребенка – Алексея, осужденного за истязание бывшей супруги и ее сына от предыдущего брака, пишет "КП-Новосибирск".

«Бабушка не отвечает ни на сообщения, ни на звонки. Я только от следователя узнала, что их нашли. Бывшая свекровь не планирует мне отдавать дочку. Алексей написал на нее доверенность, что она может представлять интересы моей девочки. Следователи ее уже опросили», – заявляет Наталья, мама ребенка.

После того как Наталья обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело сначала по статье "Убийство" – из-за длительного отсутствия контакта с ребенком и бабушкой, а затем переквалифицировано в "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Следствие установило, что бабушка незаконно переместила и удерживает девочку, злоупотребляя ее доверием.

Адвокат матери подчеркивает, что решение суда о проживании ребенка с отцом, вынесенное до его осуждения, больше не действует, поскольку отец находится в СИЗО.

Таким образом, мать, не лишенная родительских прав, имеет приоритетное право на воспитание дочери. В настоящее время Наталья повторно обратилась в суд с иском об определении места жительства ребенка с ней и о лишении бывшего мужа родительских прав.