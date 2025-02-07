Новую акцию для клиентов и их близких запустил билайн
Теперь можно получить +50 Гб за каждый новый номер ежемесячно
07 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5yxP99r
Оператор билайн запустил акцию, направленную на расширение возможностей тарифных планов и улучшение условий использования мобильной связи для всех членов семьи.
Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя близких к своему тарифу UP (ап) до 30 марта 2025 года, могут получать до 250 Гб дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.
"Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в тарифе UP билайна есть еще целых пять мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся семья становится "богаче" на 50 Гб дополнительного интернета", – пояснил директор по продуктовому маркетингу Алексей Карев.
Как получить дополнительные гигабайты и пользоваться ими всей семьей:
- Подключиться к билайну и выбрать подходящий пакет – определите необходимое количество гигабайт или минут для всей семьи.
- Подключить близких к билайну. Вы можете приобрести новую сим-карту или перенести номер от другого оператора.
- Добавить близких к своему тарифу, чтобы делиться гигабайтами и минутами. Можно подключить до пяти новых номеров и за каждый получать 50 Гб дополнительного интернета ежемесячно, что в сумме дает до 250 Гб.
Основной номер может гибко настраивать объем трафика и минут для каждого участника группы. Все близкие могут общаться внутри сети билайна без ограничений, не расходуя минуты на звонки друг другу.
Фото: wayhomestudio на Freepik
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