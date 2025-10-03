"Новые люди" ко Дню учителя провели в Барнауле акцию "Город благодарит"
На мероприятии каждый желающий мог написать теплые слова для учителя и указать адрес школы для доставки
03 октября 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле в ТРЦ "Арена" партия "Новые люди" организовала праздничную акцию "Город благодарит", приуроченную ко Дню учителя. Этот праздник в России официально отмечают 5 октября.
Программа включала творческие и интерактивные площадки. На мастер-классе "Букет по-новому" участники могли собрать цветочную композицию для своего учителя и унести ее с собой. В зоне "Уроки жизни" гости оставляли на карточках мудрые советы педагогов или личные воспоминания и размещали их на специальных стендах.
Отдельным направлением акции стали открытки с поздравлениями: каждый желающий мог написать теплые слова для учителя и указать адрес школы, после чего активисты партии взяли на себя отправку этих посланий по почте. Также работала площадка с видеопоздравлениями – слова благодарности педагогам транслировались в реальном времени.
Секретарь регионального отделения "Новых людей", депутат Барнаульской городской Думы Никита Федюнин поздравил педагогов и отметил, что партия системно продвигает инициативы в сфере образования:
«В преддверии Дня учителя мы провели акцию "Город благодарит" в честь наших наставников. Сегодня принято говорить, что учитель – это призвание. И это действительно так. Но вместе с тем это еще и колоссальный труд. Партия "Новые люди" выступает за индексацию зарплат педагогов, за меры поддержки молодых специалистов и снижение бюрократической нагрузки на школы. Наша цель – чтобы профессия учителя вновь обрела высокий престиж, а условия работы и оплата труда были достойными и конкурентными».
К чему эта возня? Эти пустые слова и действия. Забудьте уже поганое суждение, что это работа по призванию. Это как и вся работа за уважние и за деньги!