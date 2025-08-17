Новые правила изъятия земли у дачников начнут действовать с 1 сентября
Лишить территории могут за захламление, нарушение сроков постройки или их разрушение
17 августа 2025, 13:45, ИА Амител
С 1 сентября в России вступят в силу новые правила изъятия бесхозных земельных участков. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Основными критериями для изъятия станут:
- отсутствие построенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки (пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилое строительство);
- захламление более половины участка отходами – если проблема не устранена в течение года;
- ненадлежащее содержание построек (разрушения стен, отсутствие окон);
- зарастание сорняками высотой свыше 1 метра более 50% площади участка.
Колунов подчеркнул, что изъятие будет крайней мерой. Сначала по критериям отработают профильные органы: они проверят обоснованность претензий и дадут собственнику устранить проблему. Если же он не отреагирует, то ведомства могут запустить процедуру изъятия через суд, однако у владельца также будет право продлить время на устранение недочетов.
16:18:01 17-08-2025
Прощай, бесплатный "Дальневосточный гектар".
🤣
17:11:45 17-08-2025
так хочется всех послать подальше садовых участков. достали
17:29:04 17-08-2025
че. если участок зарос укропом более 50% то все сад уже у государства?
18:07:18 17-08-2025
Гость (17:29:04 17-08-2025) че. если участок зарос укропом более 50% то все сад уже у го... это не сорняк как бы. и не каждое растение до 1м дорастет
18:33:29 17-08-2025
Так бесхозных или у собственников?
20:01:46 17-08-2025
Отнимут те участки которые можно быстро продать-иначе зачем?
01:00:09 18-08-2025
Куча садоводств в ужасном состоянии. У людей нет денег доехать, полить, содержать. Ну займитесь уже более насущными делами!!!
08:16:27 18-08-2025
Гость (01:00:09 18-08-2025) Куча садоводств в ужасном состоянии. У людей нет денег доеха... Не надо ныть про бедность. Продай участок если не в состоянии его использовать. Почему из за тебя должны соседи страдать. Зачем им твои сорняки?
08:12:41 18-08-2025
Все норм. Пусть наводят порядок. Может хозяина участка в живых нет или бросил всё и уехал жить за границу.