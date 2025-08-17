Новые правила изъятия земли у дачников начнут действовать с 1 сентября

Лишить территории могут за захламление, нарушение сроков постройки или их разрушение

17 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила изъятия бесхозных земельных участков. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Основными критериями для изъятия станут:

отсутствие построенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки (пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилое строительство);

захламление более половины участка отходами – если проблема не устранена в течение года;

ненадлежащее содержание построек (разрушения стен, отсутствие окон);

зарастание сорняками высотой свыше 1 метра более 50% площади участка.

Колунов подчеркнул, что изъятие будет крайней мерой. Сначала по критериям отработают профильные органы: они проверят обоснованность претензий и дадут собственнику устранить проблему. Если же он не отреагирует, то ведомства могут запустить процедуру изъятия через суд, однако у владельца также будет право продлить время на устранение недочетов.