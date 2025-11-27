Новый скачок заболеваемости ОРВИ произошел на Алтае

На прошлой неделе заболеваемость увеличилась на 18,2%, а еще неделей ранее – на 40%

27 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru

В Алтайском крае за прошлую неделю на 18,7% повысилась заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За период с 17 по 23 ноября в регионе зарегистрировано 18,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Циркулируют, в том числе, грипп и риновирусы.

Тем временем в регионе завершилась прививочная кампания. Вакцинацию за счет бюджета прошли более одного миллиона человек. За личные средства прививки поставили свыше трех тысяч граждан. Всего иммунизации подверглись 54% жителей края.

«Управление Роспотребнадзора призывает население и работодателей своевременно провести иммунизацию против гриппа», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что затраты на прививки уступают экономическим потерям от болезней сотрудников. Вакцинации подлежат лица из категории высокого риска заболевания гриппом, например, сотрудники крупных промышленных и пищевых предприятий, представители сферы торговли и обслуживания – продавцы, операторы-кассиры, администраторы, охранники.

Неделей ранее управление заявило о еще более резком скачке заболеваемости ОРВИ. Показатель на тот момент превысил 40%. С 10 по 16 ноября было зарегистрировано 15,3%, а с 3-го по 9-е – 10,8 тысячи.

Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева прогнозировали подъем заболеваемости гриппа в конце ноября – начале декабря, а пик – уже после новогодних праздников.