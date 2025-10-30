Объем автокредитов, выданных в России, обрушился на 45,5% за девять месяцев

Рыночные ставки по автокредитам остаются слишком высокими для россиян

30 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Объем автокредитования в России за девять месяцев 2025 года снизился почти вдвое. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылается ТАСС, сокращение составило 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по сентябрь 2025 года банки выдали гражданам автокредиты на сумму около 1,03 триллиона рублей, тогда как годом ранее этот показатель достигал 1,8 триллиона. Таким образом, общий объем займов на покупку автомобилей сократился примерно на 766 миллиардов рублей.

Наибольшие объемы автокредитования зафиксированы в Москве (93,4 млрд рублей), Московской области (83,7 млрд) и Санкт-Петербурге (57,2 млрд). Однако именно в этих регионах отмечено и самое значительное падение: на 48,2, 48,1 и 46,8% соответственно.

Эксперты связывают спад с ростом стоимости автомобилей и жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. По их словам, рыночные ставки по автокредитам остаются слишком высокими для большинства граждан, из-за чего спрос на покупку машин в кредит продолжает снижаться. В сентябре 2025 года количество таких сделок уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом, и в ближайшее время эксперты не ожидают восстановления рынка.

