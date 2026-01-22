НОВОСТИЭкономика

Оборот наличных в 2026 году только вырастет, уверены эксперты

Сейчас власти пытаются сократить долю банкнот в экономике

22 января 2026, 15:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Несмотря на стремление правительства к прозрачности экономики и популяризации безналичных расчетов, жители России все активнее используют наличные средства. По прогнозам Центробанка, количество наличных денег в обороте в ближайшие пять лет увеличится как минимум на 22%, а при неблагоприятном развитии ситуации – до 35%.

Согласно информации "Известий", в настоящее время в российской экономике циркулирует около 19,7 трлн рублей в виде наличных, и этот объем продолжает увеличиваться.

Специалисты констатируют, что прежняя тенденция отказа от наличных денег существенно замедлилась. Если в 2021 году доля платежей наличными составляла более четверти от всех расчетов, то к 2025 году она снизилась до 12%.

Однако, согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие годы данный показатель стабилизируется примерно на уровне 10%. Банковские данные свидетельствуют о том, что россияне стали чаще снимать значительные суммы и хранить деньги дома, используя банкоматы в основном для получения наличных, а не для осуществления платежей.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда в 2026 году выгоднее всего брать отпуск, чтобы отдохнуть и не потерять в деньгах?

У россиян будет несколько возможностей присоединить дни отпуска к длинным праздникам
НОВОСТИОбщество

Экономика деньги

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

15:52:17 22-01-2026

Ой,а кто это сделал? Поражает уровень "экспертов". Если ещё задрать налоги,то ещё больше наличных появится.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

16:04:16 22-01-2026

Вполне логичный шаг со стороны населения уходить от тотального контроля, под который его всячески пытаются принУдить глубоувважаемые господа цифровизаторы. Можно порадоваться, что у населения ещё есть голова на плечах и они не только лишь в неё едят..

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:11 22-01-2026

@ (16:04:16 22-01-2026) Вполне логичный шаг со стороны населения уходить от тотально... какой контроль. все левачат не хотят налоги платить и пр. Тоже мне прямо вы какой-то великий контрольгоразды искать везде

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:13 22-01-2026

Гость (17:45:11 22-01-2026) какой контроль. все левачат не хотят налоги платить и пр. То... депутат?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:27 23-01-2026

Гость (17:45:11 22-01-2026) какой контроль. все левачат не хотят налоги платить и пр. То...
Если драть три шкуры вместо налогов, то бизнес естественно уходит в серую зону. Это даже школьникам раньше объясняли. Но наше правительство до сих пор считает, что если корову чаще доить и регулярно бить, то она будет давать больше молока

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:55 22-01-2026

Меньше нала - меньше подделок и грабежа. В идеале вообще от нала лучше уйти вводя бонусы за безнал. Но кто-то может жадничает?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:58 22-01-2026

Гость (16:29:55 22-01-2026) Меньше нала - меньше подделок и грабежа. В идеале вообще от ... безнал НЕ СПРЯЧЕШЬ, а тут в этом весь смысл. вы мозгом подумайте

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:45 22-01-2026

Гость (16:29:55 22-01-2026) Меньше нала - меньше подделок и грабежа. В идеале вообще от ... Наличка у тебя в кармане лежит, а безнал где-то в банке. Интернет отключат и все, доступ к денежкам потерян.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:15 22-01-2026

Народ России как вода, он из любой неблагоприятной ситуации найдет выход.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:23 22-01-2026

Вот приехал я в другой город по делам, решил в банкомате денег снять поздно вечером, чтобы за ночлег и еду заплатить - а мне банк карту на три дня блокирует, за "нетипичную транзакцию". Прекрасная перспектива! И почему же это люди на наличку переходят?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:01:26 22-01-2026

Запугали народ той лёгкостью, с которой можно "заморозить", а то и вовсе оттяпать безналичные деньги - вот и взлетел спрос на натуральные купюры!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:54:16 22-01-2026

Суррогаты денег появятся - расписки, векселя, подарочные карты и т.п.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:50 23-01-2026

Олег (20:54:16 22-01-2026) Суррогаты денег появятся - расписки, векселя, подарочные кар...
Золотые слитки, собольи шкурки, ракушки...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров