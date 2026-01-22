Оборот наличных в 2026 году только вырастет, уверены эксперты
Сейчас власти пытаются сократить долю банкнот в экономике
22 января 2026, 15:45, ИА Амител
Несмотря на стремление правительства к прозрачности экономики и популяризации безналичных расчетов, жители России все активнее используют наличные средства. По прогнозам Центробанка, количество наличных денег в обороте в ближайшие пять лет увеличится как минимум на 22%, а при неблагоприятном развитии ситуации – до 35%.
Согласно информации "Известий", в настоящее время в российской экономике циркулирует около 19,7 трлн рублей в виде наличных, и этот объем продолжает увеличиваться.
Специалисты констатируют, что прежняя тенденция отказа от наличных денег существенно замедлилась. Если в 2021 году доля платежей наличными составляла более четверти от всех расчетов, то к 2025 году она снизилась до 12%.
Однако, согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие годы данный показатель стабилизируется примерно на уровне 10%. Банковские данные свидетельствуют о том, что россияне стали чаще снимать значительные суммы и хранить деньги дома, используя банкоматы в основном для получения наличных, а не для осуществления платежей.
15:52:17 22-01-2026
Ой,а кто это сделал? Поражает уровень "экспертов". Если ещё задрать налоги,то ещё больше наличных появится.
16:04:16 22-01-2026
Вполне логичный шаг со стороны населения уходить от тотального контроля, под который его всячески пытаются принУдить глубоувважаемые господа цифровизаторы. Можно порадоваться, что у населения ещё есть голова на плечах и они не только лишь в неё едят..
17:45:11 22-01-2026
@ (16:04:16 22-01-2026) Вполне логичный шаг со стороны населения уходить от тотально... какой контроль. все левачат не хотят налоги платить и пр. Тоже мне прямо вы какой-то великий контрольгоразды искать везде
19:12:13 22-01-2026
Гость (17:45:11 22-01-2026) какой контроль. все левачат не хотят налоги платить и пр. То... депутат?
09:54:27 23-01-2026
Гость (17:45:11 22-01-2026) какой контроль. все левачат не хотят налоги платить и пр. То...
Если драть три шкуры вместо налогов, то бизнес естественно уходит в серую зону. Это даже школьникам раньше объясняли. Но наше правительство до сих пор считает, что если корову чаще доить и регулярно бить, то она будет давать больше молока
16:29:55 22-01-2026
Меньше нала - меньше подделок и грабежа. В идеале вообще от нала лучше уйти вводя бонусы за безнал. Но кто-то может жадничает?
17:45:58 22-01-2026
Гость (16:29:55 22-01-2026) Меньше нала - меньше подделок и грабежа. В идеале вообще от ... безнал НЕ СПРЯЧЕШЬ, а тут в этом весь смысл. вы мозгом подумайте
18:21:45 22-01-2026
Гость (16:29:55 22-01-2026) Меньше нала - меньше подделок и грабежа. В идеале вообще от ... Наличка у тебя в кармане лежит, а безнал где-то в банке. Интернет отключат и все, доступ к денежкам потерян.
16:30:15 22-01-2026
Народ России как вода, он из любой неблагоприятной ситуации найдет выход.
18:25:23 22-01-2026
Вот приехал я в другой город по делам, решил в банкомате денег снять поздно вечером, чтобы за ночлег и еду заплатить - а мне банк карту на три дня блокирует, за "нетипичную транзакцию". Прекрасная перспектива! И почему же это люди на наличку переходят?
20:01:26 22-01-2026
Запугали народ той лёгкостью, с которой можно "заморозить", а то и вовсе оттяпать безналичные деньги - вот и взлетел спрос на натуральные купюры!
20:54:16 22-01-2026
Суррогаты денег появятся - расписки, векселя, подарочные карты и т.п.
09:49:50 23-01-2026
Олег (20:54:16 22-01-2026) Суррогаты денег появятся - расписки, векселя, подарочные кар...
Золотые слитки, собольи шкурки, ракушки...