Оборот наличных в 2026 году только вырастет, уверены эксперты

Сейчас власти пытаются сократить долю банкнот в экономике

22 января 2026, 15:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Несмотря на стремление правительства к прозрачности экономики и популяризации безналичных расчетов, жители России все активнее используют наличные средства. По прогнозам Центробанка, количество наличных денег в обороте в ближайшие пять лет увеличится как минимум на 22%, а при неблагоприятном развитии ситуации – до 35%.

Согласно информации "Известий", в настоящее время в российской экономике циркулирует около 19,7 трлн рублей в виде наличных, и этот объем продолжает увеличиваться.

Специалисты констатируют, что прежняя тенденция отказа от наличных денег существенно замедлилась. Если в 2021 году доля платежей наличными составляла более четверти от всех расчетов, то к 2025 году она снизилась до 12%.

Однако, согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие годы данный показатель стабилизируется примерно на уровне 10%. Банковские данные свидетельствуют о том, что россияне стали чаще снимать значительные суммы и хранить деньги дома, используя банкоматы в основном для получения наличных, а не для осуществления платежей.