Общегородской субботник пройдет в Барнауле 20 октября
В акциях задействуют 40 тысяч человек
20 октября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле в рамках месячника осенней санитарной очистки в пятницу, 20 октября, пройдет общегородской субботник, сообщили в мэрии.
Акции стартуют в 13:00, а задействуют в них около 40 тысяч человек. Это рабочие, студенты, муниципальные служащие, сотрудники организаций и активные жители.
"В рамках субботника планируется провести более 30 экологических акций, задействовать более 100 единиц специализированной техники и вывезти около 200 машин с мусором", – подчеркнули в администрации города.
09:37:46 20-10-2023
субботник в пятницу... сами ходите
09:46:37 20-10-2023
Гость (09:37:46 20-10-2023) субботник в пятницу... сами ходите... Тебя кто-то позвал на субботник в статье? Сами и пойдут. Надоели всёпропальщики со своими комментариями
10:26:22 20-10-2023
Субботник в пятницу? Шизофрения? Или кто-то живёт по кашруту и знает, что "самый лучший день", шаббат, заходит именно в пятницу?
12:12:23 20-10-2023
Просто в мерии не понимают от куда и почему произошло такое понятие как субботник.
12:26:44 20-10-2023
Алексей (12:12:23 20-10-2023) Просто в мерии не понимают от куда и почему произошло такое ... Вот когда Алексей станет мЕром, объяснит почему субботник должен быть в субботу и почему наречие «откуда» у него пишется раздельно
12:38:38 20-10-2023
Гость (12:26:44 20-10-2023) Вот когда Алексей станет мЕром, объяснит почему субботник до... А какую ОПГ представляет Алексей, чтобы ему стать мером?
12:44:49 20-10-2023
Хитроопое госво выдумало субботники. волонтерство ... лишь бы деньги не платить