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Общегородской субботник пройдет в Барнауле 20 октября

В акциях задействуют 40 тысяч человек

20 октября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле в рамках месячника осенней санитарной очистки в пятницу, 20 октября, пройдет общегородской субботник, сообщили в мэрии.

Акции стартуют в 13:00, а задействуют в них около 40 тысяч человек. Это рабочие, студенты, муниципальные служащие, сотрудники организаций и активные жители.

"В рамках субботника планируется провести более 30 экологических акций, задействовать более 100 единиц специализированной техники и вывезти около 200 машин с мусором", – подчеркнули в администрации города.

Барнаул экологические акции

Комментарии 7

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Гость

09:37:46 20-10-2023

субботник в пятницу... сами ходите

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Гость

09:46:37 20-10-2023

Гость (09:37:46 20-10-2023) субботник в пятницу... сами ходите... Тебя кто-то позвал на субботник в статье? Сами и пойдут. Надоели всёпропальщики со своими комментариями

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Гость

10:26:22 20-10-2023

Субботник в пятницу? Шизофрения? Или кто-то живёт по кашруту и знает, что "самый лучший день", шаббат, заходит именно в пятницу?

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Алексей

12:12:23 20-10-2023

Просто в мерии не понимают от куда и почему произошло такое понятие как субботник.

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Гость

12:26:44 20-10-2023

Алексей (12:12:23 20-10-2023) Просто в мерии не понимают от куда и почему произошло такое ... Вот когда Алексей станет мЕром, объяснит почему субботник должен быть в субботу и почему наречие «откуда» у него пишется раздельно

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Гость

12:38:38 20-10-2023

Гость (12:26:44 20-10-2023) Вот когда Алексей станет мЕром, объяснит почему субботник до... А какую ОПГ представляет Алексей, чтобы ему стать мером?

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Гость

12:44:49 20-10-2023

Хитроопое госво выдумало субботники. волонтерство ... лишь бы деньги не платить

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