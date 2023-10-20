Общегородской субботник пройдет в Барнауле 20 октября

В акциях задействуют 40 тысяч человек

20 октября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле в рамках месячника осенней санитарной очистки в пятницу, 20 октября, пройдет общегородской субботник, сообщили в мэрии.

Акции стартуют в 13:00, а задействуют в них около 40 тысяч человек. Это рабочие, студенты, муниципальные служащие, сотрудники организаций и активные жители.