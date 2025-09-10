Общественная комиссия проверила работу корпуса лицея № 52 в Барнауле

Члены общественного контроля провели всестороннюю оценку

10 сентября 2025, 13:12, ИА Амител

Лицей

В прошедший вторник, 9 сентября, члены общественного контроля провели полную проверку нового корпуса лицея № 52 в Барнауле. Была произведена оценка организации учебного процесса, безопасности, кадрового обеспечения и созданных условий для учащихся.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, участники комиссии остались довольны масштабом и оснащением классов. В здании создана вся необходимая инфраструктура для развития учащихся, а именно: два спортивных зала со скалодромом, футбольное поле с трибунами, игровые площадки и зона уличных тренажеров. Без внимания не остался и медиацентр с видеостудией "Джалинга". Она предназначена для видеоуроков и вебинаров.

Глава Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко лично протестировал оборудование студии, отметив удобство интерактивной панели, и записал видеообращение с напутствием для учащихся лицея.

Также были проверены учебные классы, оснащенные интерактивными досками для наглядной подачи материала. А будущим сердцем школьной жизни лицея назвали современный актовый зал на 290 мест с LED-экраном.

В свою очередь, депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Денисов заметил, что лицей оборудован по последнему слову техники. По его словам, осмотр корпуса показал, что в нем все продумано для комфортной учебы.

Одной из центральных тем обсуждения стал единственный за Уралом Народный музей органов госбезопасности, расположенный в первом корпусе лицея. В настоящее время планируется развивать историко-краеведческое направление, в том числе и в новом корпусе.

«На следующей неделе мы соберемся с рабочей группой, чтобы начать детальное обсуждение проекта создания нового музея. Мы уверены, что он станет важным центром нравственного и патриотического воспитания для лицеистов», – поделилась планами начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Марина Манжелей.

Под занавес проверки директор лицея Татьяна Пономарева заметила, что вопрос кадровой обеспеченности полностью решен. Необходимые специалисты уже трудятся в стенах учебного заведения.

В ходе проверки члены комиссии оценили и организацию школьного питания. Они подтвердили соблюдение всех норм общепита, а также то, что учащиеся первых-четвертых классов обеспечены бесплатными горячими завтраками и обедами.