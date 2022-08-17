18-летний парень из Алтайского края обманул по интернету пермячку

18-летний житель Алтайского края обманул жительницу Чайковского через интернет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина наткнулась на объявление о продаже кроссовок и связалась с «продавцом».

Молодой человек предложил перевести девушке 4 тысячи рублей в качестве оплаты товара и предоставил реквизиты. Женщина отправила деньги и продавец пропал.

В ходе розыска оперативникам удалось установить личность злоумышленника, установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений и в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество».