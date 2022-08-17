18-летний парень из Алтайского края обманул по интернету пермячку
Полиция установила причастность молодого человека к совершению аналогичных преступлений и на малой родине
17 августа 2022, 17:49
18-летний житель Алтайского края обманул жительницу Чайковского через интернет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина наткнулась на объявление о продаже кроссовок и связалась с «продавцом».
Молодой человек предложил перевести девушке 4 тысячи рублей в качестве оплаты товара и предоставил реквизиты. Женщина отправила деньги и продавец пропал.
В ходе розыска оперативникам удалось установить личность злоумышленника, установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений и в Алтайском крае. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество».
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