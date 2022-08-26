363 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в больницы госпитализировали ещё 69 человек.

Выписали 14 пациентов, от коронавируса умер один человек.

Новости

Здоровье Два человека с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.