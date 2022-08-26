363 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае
От коронавируса скончался ещё один пациент
26 августа 2022, 17:24
363 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в больницы госпитализировали ещё 69 человек.
Выписали 14 пациентов, от коронавируса умер один человек.
Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.
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