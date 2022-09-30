Шары и космос. Зачем школьники из ДНР приехали в алтайский педуниверситет

Алтайский педуниверситет принял 50 детей из ДНР на «Университетскую смену», которая проходит здесь уже в третий раз. Вторая смена закончилась в июле.

Торжественное открытие смены прошло 26 сентября в главном зале АлтГПУ. Студенты и волонтёры подготовили творческие номера, а также «шары дружбы» — воздушные шары, которые ребята кидали друг другу, загадывая желания.

«Мы вас очень ждали, мы готовились. Надеемся, вам понравится и у вас возникнет желание вернуться в Алтайский край, в Барнаул, к нам в педагогический университет», — обратилась к ребятам ректор ФГБОУ ВО «АлтГПУ» Ирина Лазаренко.

Второй день «Университетской смены» начался для ребят с экскурсии по Барнаулу.

«Было очень интересно и познавательно узнать о Барнауле и Алтае, полюбоваться памятными местами. История возникновения города схожа с историей Донецка: у вас Демидов, у нас — Юз, у вас серебро добывали, а у нас — уголь», — рассказал участник смены Данил Владыко.

А 27 сентября участников познакомили с историей покорения космоса. Гости посетили Полковниково — родину второго космонавта СССР Германа Титова и зашли в мемориальный музей его имени. Экскурсоводы рассказали им историю освоения воздушных и космических просторов — от полётов на воздушном шаре до запуска космических ракет. 28 сентября ребята продолжили свою «космическую одиссею», посетив Барнаульский планетарий.

Впереди у участников смены ещё шесть насыщенных и увлекательных дней. Участников ждут различные мастер-классы, тренинги, спортивный праздник, тематические дни и вечера с вожатыми — студентами АлтГПУ.