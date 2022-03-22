«Росводоканал» расширит сотрудничество с российскими производителями

Представители «Росводоканала» встретились c российскими поставщиками материалов и услуг 17 марта 2022 года в Тюмени. Собрание было посвящено вопросам формирования новых цепочек поставок.

«На протяжении нескольких лет мы выстраивали техническую политику, не замкнутую только на импортной продукции. В прошлом году мы уже начали изучать отечественные аналоги химических реагентов, которые получали из-за рубежа, и сейчас активно продолжаем эту работу. Встреча в Тюмени показала, что производители российского оборудования и поставщики материалов готовы в новых условиях предлагать эффективные альтернативные решения», — отметил операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Участники встречи обсудили новые проектные и логистические решения. В частности, поставлять трубы из прочных полимеров готовы 27 российских заводов, импортную ленту для санации коллекторов может заменить продукция из Подмосковья, поставки насосного оборудования, по характеристикам не уступающего европейским аналогам, могут обеспечить производители из Омска и Нефтекамска. Восстанавливать «под ключ» канализационные сети методом санации готовы компании из Екатеринбурга и Москвы.

«Мы продолжим модернизацию коммунальной инфраструктуры, чтобы гарантировать надёжное и качественное оказание услуг водоснабжения и водоотведения. В последние годы мы видим развитие российских технологий и цифровых решений в коммунальной отрасли, создаём собственные инновационные проекты в области утилизации стоков. Улучшение качества жизни людей и экологии регионов по-прежнему остаются для нас абсолютным приоритетом», — подчеркнул генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Добавим, что Росводоканал в 2021 году инвестировал в модернизацию своей инфраструктуры более 6,3 миллиарда рублей. Всего с 2007 года региональные предприятия группы реализовали инвестиционные программы на общую сумму 176,868 миллиарда рублей.

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