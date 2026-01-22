Пробки в 8 баллов заблокировали движение в Барнауле утром 22 января. Куда не стоит ехать

Горожане в соцсетях отмечают, что ситуацию усугубляют заснеженные дороги

22 января 2026, 08:30, ИА Амител

Восьмибалльные пробки в Барнауле / Скриншот с "Яндекс Карт"

В Барнауле утром 22 января снова зафиксированы восьмибалльные пробки. По данным анализа дорожной обстановки, проведенного amic.ru, затруднения движения охватили сразу несколько ключевых магистралей города.

Наиболее сложная ситуация складывается на Змеиногорском тракте, проспекте Красноармейском, ряде участков проспекта Ленина, а также на пр. Строителей и на улицах Челюскинцев, Кутузова, Северо-Западной и Матросова. Водителям советуют по возможности объезжать эти направления, чтобы не опоздать на работу или учебу.

В Индустриальном районе Барнаула традиционно стоят Павловский тракт и улица Советской Армии. Плотное движение наблюдается также на улицах Попова, Малахова и 42-й Краснознаменной Бригады.

Горожане в соцсетях отмечают, что ситуацию усугубляют заснеженные дороги. Помимо пробок на основных улицах, многие жалуются на заваленные снегом дворы, из которых сложно выехать после расчистки проезжей части.