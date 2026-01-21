Свет отключат в поселке Бельмесево 21 января

Дома будут переключать на отремонтированную линию электропередачи

21 января 2026, 12:50, ИА Амител

Отключение света / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В пригороде Центрального района Барнаула почти на 40 улицах днем 21 января отключат электроэнергию. Об этом сообщает районная администрация.

«Филиал ПАО "Россети Сибирь – "Алтайэнерго" проведет работы по переключению потребителей поселка Бельмесево на отремонтированную линию электропередачи», – объяснили в пресс-службе.

Электроэнергию отключат с 13:00 до 16:00 на следующих улицах: пер Безымянный, улицы Альпийская, Апрельская, Арктическая, Береговая, Былинная, Воскресенская, Дачная, Детства, Зеленая, Иркутская, Камышовая, Кленовая, Ковыльная, Лиственная, Луговая, Молодежная, Мостовая, Нагорная, Обская, Окольная, Оседлая, Отечественная, Охотничья, Песочная, Полевая, Походная, Приовражная, Притрактовая, Пурпурная, Рябиновая, Сельская, Советская, Соколиная, Солнечная, Тальниковая, Школьная.

Также света не будет в школе № 94 и в СНТ "Флора", "Росинка", "Мелиоратор", "Автокомбинат", "Дубрава", "Мелиоратор", "Степное-1", ДНТ "Сибирская долина".

Напомним, ночью 16 января произошло аварийное частичное отключение электроэнергии в селах Бельмесево (микрорайоны Сибирская Долина и Радужный) и Конюхи. Позже дома подключили по резервной схеме.