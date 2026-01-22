В Хабаровском крае сняли на видео дерзкого тигренка, не хотевшего пропускать машину
Ролик с маленьким хищником быстро разошелся по соцсетям
22 января 2026, 07:45, ИА Амител
В Хабаровском крае водителям повстречался дерзкий тигренок, который явно не собирался уступать дорогу автомобилю, пишет Telegram-канал Amur Mash.
Маленького, но смелого хищника заметили в Корфовском карьере. Сначала он спокойно наблюдал за проезжающими машинами, а затем, заметив камеру, выбежал на дорогу и бодро пробежался перед автомобилем, продемонстрировав уверенный "бег трусцой".
Видео с тигренком быстро разошлось по соцсетям, умиляя пользователей и одновременно напоминая, что даже такие очаровательные дикие животные остаются опасными и нуждаются в осторожном отношении со стороны человека.
Ранее сообщалось, что житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта.
09:15:22 22-01-2026
По чищенной-то дороге удобнее ходить, чем по сугробам.
09:39:50 22-01-2026
Подскажите пожалуйста, кто нибудь, почему, примерно с полторы недели не показывает видео, просто черный прямоугольник с перечеркнутым значком. Что можно сделать, что бы исправить. Или у всех так? Судя по комментариям вижу, что нет.
11:44:14 22-01-2026
Гость (09:39:50 22-01-2026) Подскажите пожалуйста, кто нибудь, почему, примерно с полтор... У меня тоже так бывает. Но какие-то видео можно посмотреть, какие-то - нет, черный прямоугольник. Сегодня про тигренка видно.
09:48:30 22-01-2026
Наглая рыжая морда))
10:04:32 22-01-2026
ну правильно, понаехали тут, тиграм негде погулять)))
11:20:18 22-01-2026
Люди на востоке уже реально устали от тигров. Они там расплодились и шарятся по деревням как бродячие собаки. Всех дворовых собак сожрали, сорвав с цепей. На людей нападают, страшно там во двор выходить сегодня!
13:10:26 22-01-2026
Гость (11:20:18 22-01-2026) Люди на востоке уже реально устали от тигров. Они там распло... Отстреливать пора, вот и всё. Человек прежде всего.
14:00:36 22-01-2026
Гость (11:20:18 22-01-2026) Люди на востоке уже реально устали от тигров. Они там распло... А добрые люди с какой целью собак сажают на цепь? Чтобы шансов спастись у животного не было?
14:35:51 22-01-2026
Гость (14:00:36 22-01-2026) А добрые люди с какой целью собак сажают на цепь? Чтобы шанс... Чтобы не выскочил и не покусал прохожих.
15:24:39 22-01-2026
гость (14:35:51 22-01-2026) Чтобы не выскочил и не покусал прохожих.... Для этого высокий забор