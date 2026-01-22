В Хабаровском крае сняли на видео дерзкого тигренка, не хотевшего пропускать машину

Ролик с маленьким хищником быстро разошелся по соцсетям

22 января 2026, 07:45, ИА Амител

В Хабаровском крае водителям повстречался дерзкий тигренок, который явно не собирался уступать дорогу автомобилю, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Маленького, но смелого хищника заметили в Корфовском карьере. Сначала он спокойно наблюдал за проезжающими машинами, а затем, заметив камеру, выбежал на дорогу и бодро пробежался перед автомобилем, продемонстрировав уверенный "бег трусцой".

Видео с тигренком быстро разошлось по соцсетям, умиляя пользователей и одновременно напоминая, что даже такие очаровательные дикие животные остаются опасными и нуждаются в осторожном отношении со стороны человека.

Ранее сообщалось, что житель Приморского края может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за распространение в интернете фейкового видео с амурским тигром, созданного при помощи искусственного интеллекта.