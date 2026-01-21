Кому в Алтайском крае предлагают 200 тысяч рублей в месяц. И это не директор
По сравнению с прошлым годом работодатели заметно повысили заявленный уровень оплаты труда
21 января 2026, 19:30, ИА Амител
В 2025 году самые высокие зарплатные предложения в Алтайском крае работодатели указывают для бурильщиков – в среднем около 200 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит "Авито Работа" по итогам анализа вакансий, опубликованных в регионе.
В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий также вошли каменщики, монолитчики, стикеровщики и арматурщики. Средние предложения по этим специальностям превышают 150 тысяч рублей в месяц, а бурильщикам предлагают до 200 тысяч. При этом по сравнению с прошлым годом работодатели заметно повысили заявленный уровень оплаты труда: рост по отдельным профессиям достигает 80% и более.
Аналитики уточняют, что показатель рассчитывается на основе средних значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях для новых сотрудников с полным рабочим днем и фиксированным графиком. Фактический доход может отличаться, поскольку в него не включены премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.
В целом данные указывают на сохраняющийся высокий спрос на квалифицированных рабочих специалистов в строительстве и промышленности, а также на готовность работодателей повышать зарплатные предложения, чтобы привлечь кадры.
20:23:11 21-01-2026
"брехняя.... нет в крае зарплаты выше 25 тысяч и пенсии выше 13" (не вставая с дивана)
21:14:44 21-01-2026
Гость (20:23:11 21-01-2026) "брехняя.... нет в крае зарплаты выше 25 тысяч и пенсии выше... некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зарабатывают 250 тыщ. в месяц. Учитесь ручками работать, а не в офисах чаи гонять.
22:00:58 21-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар... вы правы.
22:04:07 21-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар... а девчёнки дизайнеры, по проекту которых работают эти отделочники в пределах 300-400 со всеми бонусами имеют. А первый комментатор - это сарказм. Но Вы в него не очень, да?
22:18:43 21-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар... Сам то, небось,в офисе по знакомству сидишь, рукастый?
23:05:30 21-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар...
ключевое слово "некоторые" ! и их мало в сравнении с миллионами граждан
00:03:56 22-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар... Не знаю ни одного такого строителя. Может, их бригадиры обворовывают, но они и не работают ручками. Знакомый получал примерно такие деньги, но так и работа была по 10 часов, без выходных и почти два месяца. Причем на стройке он умеет всё делать.
06:38:16 22-01-2026
гость (00:03:56 22-01-2026) Не знаю ни одного такого строителя. Может, их бригадиры об... а я многих знаю. Может, дело в окружении?
01:27:10 22-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар... А какой возраст дожития строителя? А офисного работника? А букет болезней у кого какой?
08:54:15 22-01-2026
Гость (21:14:44 21-01-2026) некоторые строители, которые занимаются отделкой квартир зар... Некоторые сидя в офисе и перекладывая бумажки зарабатывают по 400 тысяч в месяц - учитесь головой работать, а не руками, впахивая от зари до зари.
21:59:08 21-01-2026
Гость (20:23:11 21-01-2026) "брехняя.... нет в крае зарплаты выше 25 тысяч и пенсии выше... есть и гораздо гораздо выше раз в то
20:28:41 21-01-2026
Это намёк, что учитель может бросить работу в школе и податься в бурильщики?
22:00:12 21-01-2026
гость (20:28:41 21-01-2026) Ранее сообщалось, что в Псковской области чиновник посоветов... нет. репетиторство, кружки, консультации. как при капитал. строе если что. Все так крутятся. а этот у ч и тель чем таким лучше-то?
12:27:40 22-01-2026
Мы купили и отремонтировали квартиру, ремонт включал все - и пол и потолок, за 2 мес отдали 640 тыс, при этом строители работали с 10 до 5 с перерывом на обед(уезжали с объекта), выходной - воскресенье. Реально работал отец , ему время от времени помогали 2 сына.
13:39:00 22-01-2026
Гость (22:00:12 21-01-2026) нет. репетиторство, кружки, консультации. как при капитал. с... Тот учитель в деревне живёт и работает в малокомплектной школе. Много там кружков и репетиторства? Да, он, конечно может коров дома выращивать, но речь про зарплату учителя. И, по моему мнению, труд учителя ничем не легче труда бурильщика. Да, он в тепле трудится, но в моральном плане ему намного тяжелее.