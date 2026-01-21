Кому в Алтайском крае предлагают 200 тысяч рублей в месяц. И это не директор

По сравнению с прошлым годом работодатели заметно повысили заявленный уровень оплаты труда

21 января 2026, 19:30, ИА Амител

Бурильщик / Рабочий / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2025 году самые высокие зарплатные предложения в Алтайском крае работодатели указывают для бурильщиков – в среднем около 200 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит "Авито Работа" по итогам анализа вакансий, опубликованных в регионе.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий также вошли каменщики, монолитчики, стикеровщики и арматурщики. Средние предложения по этим специальностям превышают 150 тысяч рублей в месяц, а бурильщикам предлагают до 200 тысяч. При этом по сравнению с прошлым годом работодатели заметно повысили заявленный уровень оплаты труда: рост по отдельным профессиям достигает 80% и более.

Аналитики уточняют, что показатель рассчитывается на основе средних значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях для новых сотрудников с полным рабочим днем и фиксированным графиком. Фактический доход может отличаться, поскольку в него не включены премии, бонусы и другие дополнительные выплаты.

В целом данные указывают на сохраняющийся высокий спрос на квалифицированных рабочих специалистов в строительстве и промышленности, а также на готовность работодателей повышать зарплатные предложения, чтобы привлечь кадры.

