Такой день. Штрафы за нелегальную уличную торговлю и работы по засыпке барнаульского Ковша

О главных событиях региона за 21 января

21 января 2026, 23:45, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" получила одобрение городской администрации на засыпку части Ковша – акватории Оби. В перспективе на участке 10 га хотят построить многофункциональный жилой комплекс с набережной, парковой зоной, спортивными и культурно-развлекательными объектами. Однако будущее проекта зависит от решения федеральных властей.

Власти Барнаула в ближайшее время не планируют даже поднимать вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил предпринимателям замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Пока работа общественного транспорта не будет налажена – власти не станут пересматривать тариф. По сведениям amic.ru, поставлена задача улучшить работу и до осени поднимать цены на проезд действительно никто не планирует.

Алтайское краевое Законодательное собрание рассмотрит на сессии 29 января инициативу об ужесточении наказания за несанкционированную нестационарную торговлю. Законопроект, внесенный Барнаульской городской Думой, предполагает значительное повышение штрафов. Сейчас за первое нарушение выписывают предупреждение или штраф в размере 500–3000 рублей, за повторное – 3000–5000 рублей.