Парад из трех планет достигнет своего пика 21 января

Кульминация астрономического события наступит в 18:48 по Москве

21 января 2026, 15:35, ИА Амител

Планеты Солнечной системы / Фото: pixabay.com

В среду, 21 января, жители Земли станут свидетелями редкого астрономического явления – парада планет, кульминация которого наступит в 18:48 по московскому времени. В течение последних месяцев Меркурий, Венера и Марс выстраивались вокруг Солнца, и сегодня они образуют на небе крестообразную конфигурацию, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов, а Марс и Венера расположатся горизонтально слева и справа от светила, образуя ось. В такой компактной конфигурации все три планеты будут наблюдаться примерно одни сутки.

Это первое из шести подобных сближений всех трех планет, запланированных на текущее тысячелетие. Следующее соединение, когда Меркурий, Венера и Марс снова сойдутся вблизи Солнца, произойдет только в июне 2235 года.