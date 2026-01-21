НОВОСТИОбщество

Эксперты рассказали, какие месяцы отпуска лучше всего сказываются на здоровье

Специалисты рекомендуют позднюю весну и раннюю осень

21 января 2026, 15:45, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Наиболее благоприятными месяцами для отпуска, позволяющими достичь наилучшего восстановления здоровья, считаются май, июнь, сентябрь и октябрь. Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт Иван Еременко, представляющий Красногорскую больницу под эгидой Министерства здравоохранения Московской области.

Еременко отметил, что выбор месяца для отпуска оказывает непосредственное воздействие на процесс восстановления организма и снижение уровня стресса. По его мнению, конец весны и начало осени – наиболее предпочтительные периоды для оздоровления. В это время года характерны комфортная температура, долгий световой день и отсутствие повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Подобные условия способствуют полноценному отдыху, улучшению сна, стабилизации гормонального баланса и укреплению иммунной системы.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:47:49 21-01-2026

Делю отпуск надвое-май-сажу картошку и сентябрь - выкапываю картошку-иначе с такими ценами с голоду сдохнешь...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:49:33 21-01-2026

Гость (16:47:49 21-01-2026) Делю отпуск надвое-май-сажу картошку и сентябрь - выкапываю ... В мае садите во время праздников, в сентябре больничный возьмите на 3 дня, отпуск берите в декабре перед новым годом и с учетом каникул, не благодарите.))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:49 21-01-2026

Гость (16:47:49 21-01-2026) Делю отпуск надвое-май-сажу картошку и сентябрь - выкапываю ... поэтому вы в рабочее время тут строчите вместо того, чтоб работать? с компа и смартфона. нуну. как сто медленно сдыхается с вашего голода-то!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:49:19 21-01-2026

Самый лучший отпуск-депутатский!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:30 21-01-2026

Июнь-сентябрь огород, отдых февраль в ЮВА.

  -5 Нравится
Ответить
