Эксперты рассказали, какие месяцы отпуска лучше всего сказываются на здоровье

Специалисты рекомендуют позднюю весну и раннюю осень

21 января 2026, 15:45, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Наиболее благоприятными месяцами для отпуска, позволяющими достичь наилучшего восстановления здоровья, считаются май, июнь, сентябрь и октябрь. Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт Иван Еременко, представляющий Красногорскую больницу под эгидой Министерства здравоохранения Московской области.

Еременко отметил, что выбор месяца для отпуска оказывает непосредственное воздействие на процесс восстановления организма и снижение уровня стресса. По его мнению, конец весны и начало осени – наиболее предпочтительные периоды для оздоровления. В это время года характерны комфортная температура, долгий световой день и отсутствие повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Подобные условия способствуют полноценному отдыху, улучшению сна, стабилизации гормонального баланса и укреплению иммунной системы.