Против сибирячки, кормившей напавших на ребенка собак, завели уголовное дело⁠⁠

Женщина живет на той же улице, где собаки напали на мальчика

22 января 2026, 08:45, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Речь идет о нападении бродячих животных на десятилетнего мальчика, которое произошло в начале января в Усть-Куте. Ребенка с множественными ранами госпитализировали. По факту случившегося следственные органы ранее возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, теперь еще одно уголовное дело возбуждено в отношении местной жительницы, которая регулярно подкармливала стаю бездомных собак. Ее действия квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, женщина проживает на той же улице, где произошло нападение. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Ранее в Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака.