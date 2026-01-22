Против сибирячки, кормившей напавших на ребенка собак, завели уголовное дело
Женщина живет на той же улице, где собаки напали на мальчика
22 января 2026, 08:45, ИА Амител
В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Речь идет о нападении бродячих животных на десятилетнего мальчика, которое произошло в начале января в Усть-Куте. Ребенка с множественными ранами госпитализировали. По факту случившегося следственные органы ранее возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.
Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, теперь еще одно уголовное дело возбуждено в отношении местной жительницы, которая регулярно подкармливала стаю бездомных собак. Ее действия квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
По данным следствия, женщина проживает на той же улице, где произошло нападение. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
Ранее в Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака.
08:59:15 22-01-2026
Надо в принципе против зоошиз уголовные дела заводить. Они же выступают за покушение на убийство.
У них дети виноваты.
11:30:33 22-01-2026
Гость (08:59:15 22-01-2026) Надо в принципе против зоошиз уголовные дела заводить. Они ж... верно. приравнять их к экстремистам
09:08:15 22-01-2026
А что так можно было?
09:31:51 22-01-2026
Почему там вообще были собаки. Это город вообще то
09:33:48 22-01-2026
зачем стравливать лбами тех кто жалеет собак, с теми кого эти собаки покусали?
удобно самоустранились от проблемы.
ловить и утилизировать не могут, а уголовные дела и штрафы - будьте нати.
09:47:40 22-01-2026
Гость (09:33:48 22-01-2026) зачем стравливать лбами тех кто жалеет собак, с теми кого эт... Зоошиза?
10:01:08 22-01-2026
Гость (09:47:40 22-01-2026) Зоошиза?...
а ты видимо просто шиза с маниакальным синдромом?
10:18:24 22-01-2026
Гость (10:01:08 22-01-2026) а ты видимо просто шиза с маниакальным синдромом?... Я за детей. А вот ты за собак -убийц.
10:33:52 22-01-2026
Гость (10:01:08 22-01-2026) а ты видимо просто шиза с маниакальным синдромом?... маньяки прикармливают стаи,которые жрут детей.
10:07:22 22-01-2026
Гость (09:47:40 22-01-2026) Зоошиза?... Вообще то за бездомных собачек отвечает администрация населенного пункта и тут ясно прослеживается как перекладывают вину с больной головы на здоровую
09:59:31 22-01-2026
Гость (09:33:48 22-01-2026) зачем стравливать лбами тех кто жалеет собак, с теми кого эт... бродячих собак истребить, а жалеющих их штрафовать, при неэффективности изолировать от человеческого общества
18:00:42 22-01-2026
Гость (09:59:31 22-01-2026) бродячих собак истребить, а жалеющих их штрафовать, при неэф... во всех современных странах в общем то так и делается.
10:13:58 22-01-2026
все правильно. кормишь-значит твои, если твои-твоя ответственность.
всем кастрюлечникам на заметку
10:15:15 22-01-2026
На лицо вижу как власти самоустранились от ответственности и нашли крайнего. А кто мешал решать проблему пока она не вышла на другой уровень? Это как искать и наказывать подлеца который писал на кучах снега "Навальный", вы уберите снег и не будут вам писать это слово. Вы устраните проблему и не будут вам подкармливать собак по причине их отсутствия.
10:36:25 22-01-2026
Гость (10:15:15 22-01-2026) На лицо вижу как власти самоустранились от ответственности ... а лучше бы видел все буквы в статье.
//По факту случившегося следственные органы ранее возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.//
уголовка на кастрюлю пошла допом
14:14:44 22-01-2026
Гость (10:36:25 22-01-2026) а лучше бы видел все буквы в статье.//По факту случи... Для тех кто в подводной лодке,если ты собьешь на машине человека и в скорой он умрет,то ты тоже будешь доказывать что ты не пределах,а виноваты работники скорой помощи-пострадавший у них же умер в машине,а не под твоей машиной и тебе за это полагается только 500 рублей штрафа за нарушение ПДД
14:43:12 22-01-2026
гость (14:14:44 22-01-2026) Для тех кто в подводной лодке,если ты собьешь на машине чело... мимо.
неадекватов не просвещаю
16:12:58 22-01-2026
Гость (14:43:12 22-01-2026) мимо. неадекватов не просвещаю... Ну да,работникам администрации надо лепить отмазки чтоб быть белыми и пушистыми,правильно-это легче чем работать
10:25:29 22-01-2026
Вот что то я не припомню, чтобы завели хоть одно уголовное дело на родителей дитятки, покалечившим другую дитятку? А, ну это же совсем другое))
10:32:53 22-01-2026
Гость (10:25:29 22-01-2026) Вот что то я не припомню, чтобы завели хоть одно уголовное д... вообще да, другое
но у вас, зоошиз, все та же методичка-свести диалог в балаган, припомнить чьих-то детей
23:47:41 23-01-2026
Гость (09:47:40 22-01-2026) Зоошиза?... Многие люди беззащитны перед стаями псов особенно дети и женщины. Страшно бывает, откупаются от этих собачьих стай подкармливанием псы становятся друзьями поневоле.
23:53:52 23-01-2026
Гость (10:25:29 22-01-2026) Вот что то я не припомню, чтобы завели хоть одно уголовное д... За несовершеннолетнего отвечают родители, а не соседи, которые его конфетами угощали. Родителям присудят возмещать причиненный их дитяткой вред.
10:42:05 22-01-2026
АМИК, отследите комменты зоошиз и в прокуратуру отошлите. Пусть там свои сопли распустят.
11:13:40 22-01-2026
Дибилизм власти. Вы думаете, что если бы животные были голодные, они бы ни кого не покусали?
11:29:40 22-01-2026
Дурында что собак кормит тут причем вообще? Кто за отлов отвечает того и в кутузку!
11:58:31 22-01-2026
Зоошиза - это уже не люди. Они должны пройти принудительный курс лечения и только потом вернуться в общество. А если лечение не помогло, то особый остров в северном Ледовитом океане
12:11:30 22-01-2026
Гость (11:58:31 22-01-2026) Зоошиза - это уже не люди. Они должны пройти принудительный ... БРАВО!!!
13:20:13 22-01-2026
Нашли козу отпущения.
13:38:35 22-01-2026
Да, соглашусь, нужно штрафовать нещадно тех, кто подкармливает собак, только собак, потому как кошки не нападают на людей. Есть у нас в доме такая "сердобольная", всех подкармливает каждый день. А собаки они всегда трутся там, где их подкармливают. Кругами стаи ходят, ждут, пока их накормят. Невозможно ходить уже детям самостоятельно без сопровождения взрослых, да и взрослым страшно, потому что собаки стаями кругом.
УВАЖАЕМЫЕ "СЕРДОБОЛЬНЫЕ" ГРАЖДАНЕ, ПОДКАРМЛИВАЮЩИЕ СОБАК!
ПОДКАРМЛИВАЙТЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, А НЕ РЯДОМ СО ШКОЛАМИ И ДЕТСКИМИ САДИКАМИ! ВЫ ПРИНОСИТЕ ВРЕД ОКРУЖАЮЩИМ ЛЮДЯМ.
13:43:10 22-01-2026
уголовное дело надо заводить на администрацию населенного пункта, а вот собачников штрафовать нужно - заводить административные дела
14:23:38 22-01-2026
гость (13:43:10 22-01-2026) уголовное дело надо заводить на администрацию населенного пу... ЗА!!!!! всеми руками и ногами.
15:17:56 22-01-2026
ну конечно наехали на кормящую стаю женщину. Не стыдно?
Целых полгода целая улица мимо этой стаи ходила зная что их дети тоже ходят и могут быть разорваны стаей
Хоть один пальцем пошевелил чтобы изгнать или ликвидировать стаю? НЕТ
А ведь делов то было всего то как два пальца о*****
17:07:41 22-01-2026
Собак отлавливают, крепят бирки и снова зачем-то выпускают биооружие в город. Дальше логическое продолжение: они стали добренькими и должны подыхать от голода, своим истощённым видом ужасать людей и падалью валяться во дворах - это если их не кормить или они должны охотиться и выживать.
Бирка - знак, что собака безопасна (кастрирована, отпилены зубы, подрезаны когти, не заразна) - такие могут жить за счёт подкормки.
Нужно отловить, обезопасить, пометить, выпустить и пусть сердобольные заботятся.