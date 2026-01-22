НОВОСТИОбщество

Против сибирячки, кормившей напавших на ребенка собак, завели уголовное дело⁠⁠

Женщина живет на той же улице, где собаки напали на мальчика

22 января 2026, 08:45, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка, сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Речь идет о нападении бродячих животных на десятилетнего мальчика, которое произошло в начале января в Усть-Куте. Ребенка с множественными ранами госпитализировали. По факту случившегося следственные органы ранее возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, теперь еще одно уголовное дело возбуждено в отношении местной жительницы, которая регулярно подкармливала стаю бездомных собак. Ее действия квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, женщина проживает на той же улице, где произошло нападение. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Ранее в Улаганском районе Республики Алтай прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему жителю, которого покусала бродячая собака.

суд Собаки животные

Комментарии 33

Avatar Picture
Гость

08:59:15 22-01-2026

Надо в принципе против зоошиз уголовные дела заводить. Они же выступают за покушение на убийство.
У них дети виноваты.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:33 22-01-2026

Гость (08:59:15 22-01-2026) Надо в принципе против зоошиз уголовные дела заводить. Они ж... верно. приравнять их к экстремистам

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:15 22-01-2026

А что так можно было?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:51 22-01-2026

Почему там вообще были собаки. Это город вообще то

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:48 22-01-2026

зачем стравливать лбами тех кто жалеет собак, с теми кого эти собаки покусали?
удобно самоустранились от проблемы.
ловить и утилизировать не могут, а уголовные дела и штрафы - будьте нати.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:40 22-01-2026

Гость (09:33:48 22-01-2026) зачем стравливать лбами тех кто жалеет собак, с теми кого эт... Зоошиза?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:08 22-01-2026

Гость (09:47:40 22-01-2026) Зоошиза?...
а ты видимо просто шиза с маниакальным синдромом?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:24 22-01-2026

Гость (10:01:08 22-01-2026) а ты видимо просто шиза с маниакальным синдромом?... Я за детей. А вот ты за собак -убийц.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:52 22-01-2026

Гость (10:01:08 22-01-2026) а ты видимо просто шиза с маниакальным синдромом?... маньяки прикармливают стаи,которые жрут детей.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:07:22 22-01-2026

Гость (09:47:40 22-01-2026) Зоошиза?... Вообще то за бездомных собачек отвечает администрация населенного пункта и тут ясно прослеживается как перекладывают вину с больной головы на здоровую

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:31 22-01-2026

Гость (09:33:48 22-01-2026) зачем стравливать лбами тех кто жалеет собак, с теми кого эт... бродячих собак истребить, а жалеющих их штрафовать, при неэффективности изолировать от человеческого общества

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:42 22-01-2026

Гость (09:59:31 22-01-2026) бродячих собак истребить, а жалеющих их штрафовать, при неэф... во всех современных странах в общем то так и делается.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:58 22-01-2026

все правильно. кормишь-значит твои, если твои-твоя ответственность.
всем кастрюлечникам на заметку

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:15 22-01-2026

На лицо вижу как власти самоустранились от ответственности и нашли крайнего. А кто мешал решать проблему пока она не вышла на другой уровень? Это как искать и наказывать подлеца который писал на кучах снега "Навальный", вы уберите снег и не будут вам писать это слово. Вы устраните проблему и не будут вам подкармливать собак по причине их отсутствия.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:25 22-01-2026

Гость (10:15:15 22-01-2026) На лицо вижу как власти самоустранились от ответственности ... а лучше бы видел все буквы в статье.

//По факту случившегося следственные органы ранее возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.//

уголовка на кастрюлю пошла допом

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:14:44 22-01-2026

Гость (10:36:25 22-01-2026) а лучше бы видел все буквы в статье.//По факту случи... Для тех кто в подводной лодке,если ты собьешь на машине человека и в скорой он умрет,то ты тоже будешь доказывать что ты не пределах,а виноваты работники скорой помощи-пострадавший у них же умер в машине,а не под твоей машиной и тебе за это полагается только 500 рублей штрафа за нарушение ПДД

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:12 22-01-2026

гость (14:14:44 22-01-2026) Для тех кто в подводной лодке,если ты собьешь на машине чело... мимо.
неадекватов не просвещаю

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:12:58 22-01-2026

Гость (14:43:12 22-01-2026) мимо. неадекватов не просвещаю... Ну да,работникам администрации надо лепить отмазки чтоб быть белыми и пушистыми,правильно-это легче чем работать

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:29 22-01-2026

Вот что то я не припомню, чтобы завели хоть одно уголовное дело на родителей дитятки, покалечившим другую дитятку? А, ну это же совсем другое))

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:53 22-01-2026

Гость (10:25:29 22-01-2026) Вот что то я не припомню, чтобы завели хоть одно уголовное д... вообще да, другое
но у вас, зоошиз, все та же методичка-свести диалог в балаган, припомнить чьих-то детей

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:47:41 23-01-2026

Гость (09:47:40 22-01-2026) Зоошиза?... Многие люди беззащитны перед стаями псов особенно дети и женщины. Страшно бывает, откупаются от этих собачьих стай подкармливанием псы становятся друзьями поневоле.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:52 23-01-2026

Гость (10:25:29 22-01-2026) Вот что то я не припомню, чтобы завели хоть одно уголовное д... За несовершеннолетнего отвечают родители, а не соседи, которые его конфетами угощали. Родителям присудят возмещать причиненный их дитяткой вред.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:05 22-01-2026

АМИК, отследите комменты зоошиз и в прокуратуру отошлите. Пусть там свои сопли распустят.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:40 22-01-2026

Дибилизм власти. Вы думаете, что если бы животные были голодные, они бы ни кого не покусали?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:40 22-01-2026

Дурында что собак кормит тут причем вообще? Кто за отлов отвечает того и в кутузку!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:31 22-01-2026

Зоошиза - это уже не люди. Они должны пройти принудительный курс лечения и только потом вернуться в общество. А если лечение не помогло, то особый остров в северном Ледовитом океане

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:30 22-01-2026

Гость (11:58:31 22-01-2026) Зоошиза - это уже не люди. Они должны пройти принудительный ... БРАВО!!!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:13 22-01-2026

Нашли козу отпущения.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:38:35 22-01-2026

Да, соглашусь, нужно штрафовать нещадно тех, кто подкармливает собак, только собак, потому как кошки не нападают на людей. Есть у нас в доме такая "сердобольная", всех подкармливает каждый день. А собаки они всегда трутся там, где их подкармливают. Кругами стаи ходят, ждут, пока их накормят. Невозможно ходить уже детям самостоятельно без сопровождения взрослых, да и взрослым страшно, потому что собаки стаями кругом.

УВАЖАЕМЫЕ "СЕРДОБОЛЬНЫЕ" ГРАЖДАНЕ, ПОДКАРМЛИВАЮЩИЕ СОБАК!

ПОДКАРМЛИВАЙТЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, А НЕ РЯДОМ СО ШКОЛАМИ И ДЕТСКИМИ САДИКАМИ! ВЫ ПРИНОСИТЕ ВРЕД ОКРУЖАЮЩИМ ЛЮДЯМ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:43:10 22-01-2026

уголовное дело надо заводить на администрацию населенного пункта, а вот собачников штрафовать нужно - заводить административные дела

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:38 22-01-2026

гость (13:43:10 22-01-2026) уголовное дело надо заводить на администрацию населенного пу... ЗА!!!!! всеми руками и ногами.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
умник

15:17:56 22-01-2026

ну конечно наехали на кормящую стаю женщину. Не стыдно?
Целых полгода целая улица мимо этой стаи ходила зная что их дети тоже ходят и могут быть разорваны стаей
Хоть один пальцем пошевелил чтобы изгнать или ликвидировать стаю? НЕТ
А ведь делов то было всего то как два пальца о*****

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:41 22-01-2026

Собак отлавливают, крепят бирки и снова зачем-то выпускают биооружие в город. Дальше логическое продолжение: они стали добренькими и должны подыхать от голода, своим истощённым видом ужасать людей и падалью валяться во дворах - это если их не кормить или они должны охотиться и выживать.
Бирка - знак, что собака безопасна (кастрирована, отпилены зубы, подрезаны когти, не заразна) - такие могут жить за счёт подкормки.
Нужно отловить, обезопасить, пометить, выпустить и пусть сердобольные заботятся.

  -11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров