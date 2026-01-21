В Уфе ФСБ задержала мигрантов, планировавших теракт против полиции
Один из участников запрещенной террористической группы открыл огонь и был нейтрализован
21 января 2026, 22:30, ИА Амител
Федеральная служба безопасности пресекла в Уфе деятельность террористической группы, члены которой планировали нападение на городской отдел полиции. Как сообщили в ЦОС ФСБ, два гражданина одной из стран Центральной Азии, входившие в состав запрещенной организации, проводили разведку, закупали оружие и компоненты для изготовления взрывного устройства, сообщает mkset.ru.
При задержании главарь группы оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь и был нейтрализован в ходе короткого боестолкновения. Второй подозреваемый задержан, никто из мирных жителей и силовиков не пострадал. В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты части самодельного взрывного устройства и символика террористической организации.
Следственный отдел УФСБ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации. В ФСБ подчеркнули, что любые попытки оказания помощи террористам будут неукоснительно выявляться и пресекаться.
интересно где и как они закупали оружие