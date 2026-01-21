Жена пловца Свечникова указала на полное сходство найденного тела с мужем
Турецкие власти разрешили провести опознание только по фотографиям
21 января 2026, 11:15, ИА Амител
Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва через Босфор, не допустили к очному опознанию найденного тела. Об этом она сообщила РБК.
По словам супруги спортсмена, турецкие власти разрешили провести опознание только по фотографиям. Мужчина на снимках, как утверждает женщина, полностью похож на ее мужа.
«К сожалению, не допустили к опознанию тела вживую. Только по фотографиям. Похож на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», – рассказала она.
Николай Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор, в котором участвовали около трех тысяч человек. Поисковая операция длилась несколько месяцев и была официально прекращена в конце октября.
Тело мужчины обнаружили 20 января на берегу пролива сотрудники морской полиции. Погибшего нашли недалеко от точки финиша соревнований.
11:30:39 21-01-2026
Интересно было бы посмотреть на реакцию людей которые писали, что это хитрый план побега был. Даже СМИ некоторые)...
12:15:24 21-01-2026
Гость (11:30:39 21-01-2026) Интересно было бы посмотреть на реакцию людей которые писали... Как усольцевы?
22:48:57 21-01-2026
Гость (11:30:39 21-01-2026) Интересно было бы посмотреть на реакцию людей которые писали... пс. изначально все писали что чувак от стрессов (беременность младенец) возраста слегка понервничал не подготовился и утонул. крабы и прочее.. помните?
12:12:43 21-01-2026
Риск...
В супер марафонах редко обходиться без летальных случаев!...
Так же наверное и здесь.
22:50:11 21-01-2026
Гость (12:12:43 21-01-2026) Риск... В супер марафонах редко обходиться без летальных... рискнуть ребенком семьей. ну и мужики пошли...
12:14:51 21-01-2026
Какой был призовой фонд?
И как он распределяется среди финишеров?
22:49:40 21-01-2026
Гость (12:14:51 21-01-2026) Какой был призовой фонд? И как он распределяется среди ф... какая теперь вам то разница?! типа почем смерть нелепая?
13:03:48 21-01-2026
Безумству храбрых - венки со скидкой.
18:39:01 22-01-2026
Скорее всего причина смерти-судорога и подводное течение! От этого погибла знаменитая женщина,которая занималась дайвингом.