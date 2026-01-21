НОВОСТИПроисшествия

Жена пловца Свечникова указала на полное сходство найденного тела с мужем

Турецкие власти разрешили провести опознание только по фотографиям

21 января 2026, 11:15, ИА Амител

Николай Свечников / Фото: соцсети
Николай Свечников / Фото: соцсети

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва через Босфор, не допустили к очному опознанию найденного тела. Об этом она сообщила РБК.

По словам супруги спортсмена, турецкие власти разрешили провести опознание только по фотографиям. Мужчина на снимках, как утверждает женщина, полностью похож на ее мужа.

«К сожалению, не допустили к опознанию тела вживую. Только по фотографиям. Похож на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», – рассказала она.

Николай Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор, в котором участвовали около трех тысяч человек. Поисковая операция длилась несколько месяцев и была официально прекращена в конце октября.

Тело мужчины обнаружили 20 января на берегу пролива сотрудники морской полиции. Погибшего нашли недалеко от точки финиша соревнований.

Пловец Николай Свечников / Фото: Shot

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:30:39 21-01-2026

Интересно было бы посмотреть на реакцию людей которые писали, что это хитрый план побега был. Даже СМИ некоторые)...

Avatar Picture
Гость

12:15:24 21-01-2026

Гость (11:30:39 21-01-2026) Интересно было бы посмотреть на реакцию людей которые писали... Как усольцевы?

Avatar Picture
Гость

22:48:57 21-01-2026

Гость (11:30:39 21-01-2026) Интересно было бы посмотреть на реакцию людей которые писали... пс. изначально все писали что чувак от стрессов (беременность младенец) возраста слегка понервничал не подготовился и утонул. крабы и прочее.. помните?

Avatar Picture
Гость

12:12:43 21-01-2026

Риск...
В супер марафонах редко обходиться без летальных случаев!...
Так же наверное и здесь.

Avatar Picture
Гость

22:50:11 21-01-2026

Гость (12:12:43 21-01-2026) Риск... В супер марафонах редко обходиться без летальных... рискнуть ребенком семьей. ну и мужики пошли...

Avatar Picture
Гость

12:14:51 21-01-2026

Какой был призовой фонд?
И как он распределяется среди финишеров?

Avatar Picture
Гость

22:49:40 21-01-2026

Гость (12:14:51 21-01-2026) Какой был призовой фонд? И как он распределяется среди ф... какая теперь вам то разница?! типа почем смерть нелепая?

Avatar Picture
Гость

13:03:48 21-01-2026

Безумству храбрых - венки со скидкой.

Avatar Picture
Галина

18:39:01 22-01-2026

Скорее всего причина смерти-судорога и подводное течение! От этого погибла знаменитая женщина,которая занималась дайвингом.

