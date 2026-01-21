Жена пловца Свечникова указала на полное сходство найденного тела с мужем

Турецкие власти разрешили провести опознание только по фотографиям

21 января 2026, 11:15, ИА Амител

Николай Свечников / Фото: соцсети

Жену российского пловца Николая Свечникова, пропавшего почти пять месяцев назад во время заплыва через Босфор, не допустили к очному опознанию найденного тела. Об этом она сообщила РБК.

По словам супруги спортсмена, турецкие власти разрешили провести опознание только по фотографиям. Мужчина на снимках, как утверждает женщина, полностью похож на ее мужа.

«К сожалению, не допустили к опознанию тела вживую. Только по фотографиям. Похож на 100%. Завтра с родителями поедем и уже сможем понять», – рассказала она.

Николай Свечников пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор, в котором участвовали около трех тысяч человек. Поисковая операция длилась несколько месяцев и была официально прекращена в конце октября.

Тело мужчины обнаружили 20 января на берегу пролива сотрудники морской полиции. Погибшего нашли недалеко от точки финиша соревнований.