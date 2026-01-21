В Барнауле могут снести шашлычную по решению суда

В здании также находится автомастерская

21 января 2026, 13:45, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в суд с иском к ООО "Лебеди". Власти требуют снести здание на ул. Смирнова, 15а, где сейчас расположена шашлычная, пишет "Толк".

По данным 2ГИС, в здании по ул. Смирнова, 15а, расположено заведение "Шашлыки и Сако" и автомастерская Autoshine. Похоже, что шашлычная пользуется популярностью: у нее 388 отзывов, преимущественно положительных.

Ответчик, компания "Лебеди", по данным открытых источников, занимается работой в сфере "ресторанов и услуг по доставке продуктов питания".

«Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 18 февраля», – говорится в документе, опубликованном в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

По информации портала, в декабре 2025 года Управление имущественных отношений края вместе с комитетом городской администрации уже требовали снести объект на Смирнова.

Примерно в этом месте раньше располагалось заведение "Трактир "12 стульев". Рядом с ним была декоративная статуя Остапа Бендера.

Также администрация Индустриального района требует возместить затраты, понесенные при демонтаже несанкционированных рекламных конструкций. Власти обратились с претензиями к трем предпринимателям и организациям.