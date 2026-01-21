В Барнауле могут снести шашлычную по решению суда
В здании также находится автомастерская
21 января 2026, 13:45, ИА Амител
Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в суд с иском к ООО "Лебеди". Власти требуют снести здание на ул. Смирнова, 15а, где сейчас расположена шашлычная, пишет "Толк".
По данным 2ГИС, в здании по ул. Смирнова, 15а, расположено заведение "Шашлыки и Сако" и автомастерская Autoshine. Похоже, что шашлычная пользуется популярностью: у нее 388 отзывов, преимущественно положительных.
Ответчик, компания "Лебеди", по данным открытых источников, занимается работой в сфере "ресторанов и услуг по доставке продуктов питания".
«Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 18 февраля», – говорится в документе, опубликованном в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.
По информации портала, в декабре 2025 года Управление имущественных отношений края вместе с комитетом городской администрации уже требовали снести объект на Смирнова.
Примерно в этом месте раньше располагалось заведение "Трактир "12 стульев". Рядом с ним была декоративная статуя Остапа Бендера.
Также администрация Индустриального района требует возместить затраты, понесенные при демонтаже несанкционированных рекламных конструкций. Власти обратились с претензиями к трем предпринимателям и организациям.
13:47:55 21-01-2026
а могут и не снести
13:57:39 21-01-2026
Читаем статью, ее смысл в том, что шашлычная - это хорошо, суд - это плохо.
14:16:16 21-01-2026
Страшно представить какое количество носов и зубов пострадало а этом храме Бахуса
14:48:27 21-01-2026
Гость (14:16:16 21-01-2026) Страшно представить какое количество носов и зубов пострадал... Сколько в этом месте пострадало - не знаю, а вот рядом в пивнушке по 80 Гв.дивизии между 2-х техникумов при мне мужика избивали, пока его мы не вспугнули. Даже не знаю - выжил ли. Скорая приехала минут через 20, а вот милиции так и не дождались. Оставили свои телефоны, но ... Короче, они не пригодились.
14:50:07 21-01-2026
Гость (14:16:16 21-01-2026) Страшно представить какое количество носов и зубов пострадал... Добавлю. А еще там строится общага для гастарбайтеров, так вообще что будет твориться.
21:31:07 21-01-2026
Гость (14:16:16 21-01-2026) Страшно представить какое количество носов и зубов пострадал... Много.
15:00:41 21-01-2026
все элементарно, какой то застройщик приглядел участок для очередного человейника, а значит снесут расклад сил вернее бабла разный у застройщика и шашлычной.
15:37:29 21-01-2026
Гость (15:00:41 21-01-2026) все элементарно, какой то застройщик приглядел участок для о... И даже к бабке не ходи. 100%
15:26:21 21-01-2026
Знатный гадюшник.
19:33:56 21-01-2026
Многократно бухал в Лебеде в 90-х, будучи студентом.
21:30:24 21-01-2026
Гость (19:33:56 21-01-2026) Многократно бухал в Лебеде в 90-х, будучи студентом.... Там Бендер стоял))
20:24:34 21-01-2026
Уничтожают малый бизнес?