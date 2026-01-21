НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле могут снести шашлычную по решению суда

В здании также находится автомастерская

21 января 2026, 13:45, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в суд с иском к ООО "Лебеди". Власти требуют снести здание на ул. Смирнова, 15а, где сейчас расположена шашлычная, пишет "Толк".

По данным 2ГИС, в здании по ул. Смирнова, 15а, расположено заведение "Шашлыки и Сако" и автомастерская Autoshine. Похоже, что шашлычная пользуется популярностью: у нее 388 отзывов, преимущественно положительных.

Ответчик, компания "Лебеди", по данным открытых источников, занимается работой в сфере "ресторанов и услуг по доставке продуктов питания".

«Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 18 февраля», – говорится в документе, опубликованном в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

По информации портала, в декабре 2025 года Управление имущественных отношений края вместе с комитетом городской администрации уже требовали снести объект на Смирнова.

Примерно в этом месте раньше располагалось заведение "Трактир "12 стульев". Рядом с ним была декоративная статуя Остапа Бендера.

Также администрация Индустриального района требует возместить затраты, понесенные при демонтаже несанкционированных рекламных конструкций. Власти обратились с претензиями к трем предпринимателям и организациям.

Дом по ул. Пушкина, 51 / Фото: 2ГИС

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:47:55 21-01-2026

а могут и не снести

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:39 21-01-2026

Читаем статью, ее смысл в том, что шашлычная - это хорошо, суд - это плохо.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:16 21-01-2026

Страшно представить какое количество носов и зубов пострадало а этом храме Бахуса

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:27 21-01-2026

Гость (14:16:16 21-01-2026) Страшно представить какое количество носов и зубов пострадал... Сколько в этом месте пострадало - не знаю, а вот рядом в пивнушке по 80 Гв.дивизии между 2-х техникумов при мне мужика избивали, пока его мы не вспугнули. Даже не знаю - выжил ли. Скорая приехала минут через 20, а вот милиции так и не дождались. Оставили свои телефоны, но ... Короче, они не пригодились.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:07 21-01-2026

Гость (14:16:16 21-01-2026) Страшно представить какое количество носов и зубов пострадал... Добавлю. А еще там строится общага для гастарбайтеров, так вообще что будет твориться.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:31:07 21-01-2026

Гость (14:16:16 21-01-2026) Страшно представить какое количество носов и зубов пострадал... Много.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:41 21-01-2026

все элементарно, какой то застройщик приглядел участок для очередного человейника, а значит снесут расклад сил вернее бабла разный у застройщика и шашлычной.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:29 21-01-2026

Гость (15:00:41 21-01-2026) все элементарно, какой то застройщик приглядел участок для о... И даже к бабке не ходи. 100%

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:21 21-01-2026

Знатный гадюшник.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:56 21-01-2026

Многократно бухал в Лебеде в 90-х, будучи студентом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:30:24 21-01-2026

Гость (19:33:56 21-01-2026) Многократно бухал в Лебеде в 90-х, будучи студентом.... Там Бендер стоял))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:34 21-01-2026

Уничтожают малый бизнес?

  0 Нравится
Ответить
