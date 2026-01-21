Сбер получил рекордные пять миллионов откликов на вакансии за 2025 год

В компании рассказали о конкурсе на места, внутреннем росте и роли рекомендаций

Сотрудники Сбера / Фото: пресс-служба банка

В 2025 году Сбер отметил рекордный интерес со стороны тех, кто ищет работу, – на позиции компании поступило пять миллионов резюме. Фактически почти каждый 16-й рассматривал Сбер как возможного работодателя, что, по мнению банка, подтверждает его статус одной из самых привлекательных площадок для карьеры в стране.

За прошлый год в Сбер трудоустроили более 40 тысяч человек. Средняя конкуренция на одну вакансию держалась на уровне 120 претендентов.

Ставка на рост

Параллельно с высоким числом откликов в компании фиксируют устойчивое стремление сотрудников развиваться в рамках организации. В Сбере свыше 120 тысяч человек работают больше пяти лет, еще более 20 тысяч – от трех до пяти лет.

В компании подчеркивают, что поддерживают развитие как по вертикали, так и через горизонтальные перемещения – сотрудники могут углублять управленческие компетенции, менять направление работы, осваивать новые роли и технологии. В 2025 году более шести тысяч человек перешли на другие позиции внутри Сбера. Возможности для роста, как отмечают в банке, доступны всем – независимо от стажа, должности или подразделения.

Командный подход

В Сбере отдельно акцентируют внимание на командах и корпоративной культуре. Одним из основных инструментов называют реферальную программу – сейчас каждый третий сотрудник пришел по рекомендации коллег. Такой формат помогает формировать команды, в которых комфортно работать, и повышает внутреннюю вовлеченность.

«Пять миллионов откликов за год – это не просто рекорд, это осознанный выбор людей в пользу Сбера. Рынок труда очень конкурентный, и доверие соискателей для нас – ключевой показатель. Но не менее важно другое: в Сбере люди остаются, развиваются и рекомендуют компанию своим близким», – сказала старший управляющий директор – директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова. И уточнила, что в компании формируют такую среду, где можно выстраивать долгую профессиональную траекторию, расти внутри организации и ощущать себя частью сильной команды.

