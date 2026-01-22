Новый год в Поднебесной – это самый главный праздник. Его с большим размахом отмечают целых 15 дней. В честь торжества здесь принято ярко украшать дома и улицы. Предпочтение отдают декору красного цвета – считается, что он отпугивает мифического зверя Нянь, которым китайцы пугают детей. Один из главных символов праздника – традиционный красный фонарь.

Некоторые традиции китайского Нового года схожи с русскими. В Поднебесной этот праздник тоже считают семейным, а главное новогоднее действо у китайцев – это застолье в кругу близких людей. На столе должно быть очень много блюд и обязательно – рыба, символизирующая достаток.

Кстати, еще Новый год по восточному календарю отмечают в Корее, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Монголии.