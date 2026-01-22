Какого числа будет китайский Новый год в 2026-м и как принято его отмечать?
Красная Огненная Лошадь станет покровительницей года лишь в феврале
Новый год в Китае приходится на даты, непривычные для России. В Поднебесной живут по восточному календарю, согласно которому покровительницей года станет Красная Огненная Лошадь. Однако она еще не вступила в свои права – этот пост по-прежнему занимает Зеленая Деревянная Змея.
О том, когда китайский Новый год наступит в 2026-м и как его правильно отмечать, – в материале amic.ru.
Когда празднуют китайский Новый год в 2026-м?
В Китае ориентируются на восточный календарь, основанный на лунных циклах. Началом года считается второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря. Из-за этого у праздника нет фиксированной даты: каждый год она меняется. Однако торжество почти всегда выпадает на период между 21 января и 21 февраля. Так, в 2026-м Новый год в Поднебесной будут отмечать 17 февраля.
Как принято отмечать Новый год в Китае?
Новый год в Поднебесной – это самый главный праздник. Его с большим размахом отмечают целых 15 дней. В честь торжества здесь принято ярко украшать дома и улицы. Предпочтение отдают декору красного цвета – считается, что он отпугивает мифического зверя Нянь, которым китайцы пугают детей. Один из главных символов праздника – традиционный красный фонарь.
Некоторые традиции китайского Нового года схожи с русскими. В Поднебесной этот праздник тоже считают семейным, а главное новогоднее действо у китайцев – это застолье в кругу близких людей. На столе должно быть очень много блюд и обязательно – рыба, символизирующая достаток.
Кстати, еще Новый год по восточному календарю отмечают в Корее, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Монголии.
Что принято подавать на новогодний стол в Китае?
Традиционно на стол в Поднебесной ставят пельмени с начинкой из мяса и овощей. Их варят, жарят, готовят на пару и даже запекают. Считается, что чем больше пельменей съесть во время праздника, тем больше денег удастся заработать в новом году.
Одно из важных блюд на новогоднем столе – рыба на пару, которая ассоциируется с достатком и благополучием. Еще символом богатства и процветания считаются рисовые пироги няньгао, спринг-роллы, мандарины, апельсины и помело.
А что дарят на китайский Новый год?
На китайский Новый год принято дарить подарки, которые символизируют счастье, удачу и процветание. Это красные конверты с деньгами, в которых должна быть четная сумма – символ энергии живых. Нечетные суммы, наоборот, ассоциируются с энергией умерших.
Кроме того, в честь праздника преподносят мандарины и апельсины, символизирующие богатство. Особое место в ряду традиционных подарков занимает чай, обозначающий здоровье и долголетие.
А если подарить керамику и посуду, можно выразить свое пожелание достатка и надежду на хорошие взаимоотношения в новом году.
Почему в восточной традиции за каждый год отвечает какое-то животное?
В основе восточного календаря лежат 60-летние циклы. Каждому году внутри цикла соответствует свой цвет, стихия и животное. Всего животных 12.
Согласно легенде, однажды Будда пригласил зверей на праздник в день своего рождения. Каждому, кто откликнется, он пообещал дать по одному году в покровительство. По пути животным пришлось переплывать глубокую реку.
Первым приплыл бык. Но когда он решил стряхнуть с себя воду, будучи еще на берегу, к ногам Будды упала крыса, которая все это время сидела на быке. Потому именно она получила покровительство первой.
Третьим приплыл тигр, а за ним – или кролик, или кот. Будда не успел заметить, потому что смотрел на быка и тигра. Поэтому некоторые народы считают, что четвертым в восточном календаре идет кролик, а другие ставят на это место кота.
Потом прибыли дракон, змея и лошадь. Затем на реку лег густой туман, и Будда снова не смог понять, кто пришел следующим – коза или овца. А в конце приплыли обезьяна, петух, собака и свинья.
С тех пор они сменяют друг друга в том порядке, в котором преодолели препятствие и добрались до финиша.
