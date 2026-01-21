В Алтайский край снова вернутся морозы до -32 градусов

НОВОСТИПогода в Барнауле

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru
Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край снова ждут сильные морозы. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 23 января, температура воздуха в регионе опустится до -27...-32, а по южным районам – до -21...-26 градусов.

В четверг, 22 января, погода будет относительно мягче: днем ожидается -13...-18, ночью похолодает. В пятницу днем столбики термометров покажут -17...-22, по югу – от -11 до -16 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер усилится до 12 м/с.

24 января ночью температура опустится до -20...-25, днем немного потеплеет – до -15...-20. В предгорьях будет мягче, около -9. В некоторых районах пойдет умеренный снег. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле 22 января синоптики прогнозируют до -13...-15. 23 января столбики термометров опустятся до -27...-29, а днем температура не поднимется выше -17...-19 градусов. В пятницу, 24 января, ночные морозы составят -22...-24, дневные – около -15...-17. 

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

19:21:59 21-01-2026

Больше половины ЖКХ следующий месяц будет за тепло. А не слишком ли дорогое у нас тепло и электроэнергия?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:30 21-01-2026

Гость (19:21:59 21-01-2026) Больше половины ЖКХ следующий месяц будет за тепло. А не сли...
Да вы задолбали со своим нытьем! Из-за вас нытиков-жалобщиков уменьшена подача тепла. Дома холодина! Вы пробухиваете больше, чем за отопление платите! А считаете, что дорого платите - меняйте свои квадраты на студии в 16 метров и живите там. Там низкая комманалка.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:20:31 22-01-2026

Гость (19:50:30 21-01-2026) Да вы задолбали со своим нытьем! Из-за вас нытиков-жалоб... Живем в общаге 12кв м и только отопление 1900 за декабрь...вся коммуналка со светом 4200...за январь и 5000 поди выйдет...и это просто комната.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:07:41 21-01-2026

Гость (19:21:59 21-01-2026) Больше половины ЖКХ следующий месяц будет за тепло. А не сли... это у ВАС если вы не позаботились об утеплении и установке оборудования в доме

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:40 21-01-2026

Сегодня за отопление 5400 прислали.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:21 21-01-2026

Гость (20:24:40 21-01-2026) Сегодня за отопление 5400 прислали.... На сиреневой 4, 80кв 2500р

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:19 21-01-2026

И где -29 нашли?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:53 21-01-2026

Гость (20:58:21 21-01-2026) На сиреневой 4, 80кв 2500р... ЖД район , квартира 110 метров +23 +24, счет 8900 мес. в спальнях постоянно балконы приоткрыты и +18 ночью, сами так делаем чтоб в свежести спать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:59 22-01-2026

Гость (20:58:21 21-01-2026) На сиреневой 4, 80кв 2500р... Здравствуйте. Так у вас счётчики на тепло есть. Не хвастайтесь😁

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:12 22-01-2026

с счетчиками еще дороже....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:01 22-01-2026

"В Барнауле 23 января столбики термометров опустятся до -27...-29"-------- А гисметео и рп5 говорят что будет -22 градуса. Кому верить?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ледоруб

10:17:06 22-01-2026

Гость (19:50:30 21-01-2026) Да вы задолбали со своим нытьем! Из-за вас нытиков-жалоб... Вы наверно из управляйки? Воруете и все мало. Нет на вас дедушки Сталина.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:08 22-01-2026

Гость (08:24:01 22-01-2026) "В Барнауле 23 января столбики термометров опустятся до -27... Разница в одном селе в 5°+- .

  -2 Нравится
Ответить
