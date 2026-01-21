В Алтайский край снова вернутся морозы до -32 градусов

В Барнауле ночью 23 января температура опустится до -29

21 января 2026, 18:30, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край снова ждут сильные морозы. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 23 января, температура воздуха в регионе опустится до -27...-32, а по южным районам – до -21...-26 градусов.

В четверг, 22 января, погода будет относительно мягче: днем ожидается -13...-18, ночью похолодает. В пятницу днем столбики термометров покажут -17...-22, по югу – от -11 до -16 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер усилится до 12 м/с.

24 января ночью температура опустится до -20...-25, днем немного потеплеет – до -15...-20. В предгорьях будет мягче, около -9. В некоторых районах пойдет умеренный снег. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле 22 января синоптики прогнозируют до -13...-15. 23 января столбики термометров опустятся до -27...-29, а днем температура не поднимется выше -17...-19 градусов. В пятницу, 24 января, ночные морозы составят -22...-24, дневные – около -15...-17.