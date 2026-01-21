Суд взыскал с администрации 1,5 млн рублей в пользу вдовы главы Завьяловского района
Сургутский суд удовлетворил иск женщины, чей муж был застрелен на рабочем месте, однако снизил требуемую сумму в шесть раз
21 января 2026, 17:02, ИА Амител
Сургутский городской суд удовлетворил иск вдовы главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко о компенсации морального вреда, однако в шесть раз снизил запрашиваемую сумму. Вместо первоначально заявленных 10 млн рублей с администрации района будет взыскано 1,5 млн рублей в пользу женщины и ее несовершеннолетней дочери.
Иск был мотивирован тем, что Николай Онищенко был убит, находясь на рабочем месте. Убийца, Анатолий Фенин, застрелил главу района, после чего попытался покончить с собой и позже умер в больнице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Решение было вынесено в Ханты-Мансийском автономном округе по месту жительства истца. Администрация Завьяловского района теперь обязана выплатить назначенную судом компенсацию.
17:41:08 21-01-2026
Так он же вроде был застрелен во время обеда, а не работы. Вышел из столовой, как писали в СМИ. Не на рабочем месте. При чем Завьяловская администрация? Или статус главы района предполагает наличие вооруженных телохранителей 24/7?
17:54:10 21-01-2026
Гость (17:41:08 21-01-2026) Так он же вроде был застрелен во время обеда, а не работы. В... прочтите, что относится к смерти на рабочем месте
20:06:55 21-01-2026
Гость (17:54:10 21-01-2026) прочтите, что относится к смерти на рабочем месте... А что относится к смерти на рабочем месте, нарушение техники безопасности? Если у вас сложились плохие личные отношения с неким человеком, то ваш работодатель виноват? Или вы сами из-за того, что провоцировали конфликт7
17:50:32 21-01-2026
Время обеда - рабочее время.
Ну не дорого жизнь оценили. Сколько в средних зарплатах?
Поднаготную этого дела мы, граждане, уже не узнаем.
00:23:43 22-01-2026
Гость (20:34:19 21-01-2026) Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наслед... У этого главы убиенного мало денег было, у подполковника то в отставке? Не смешите.
00:27:21 22-01-2026
Олег (17:50:32 21-01-2026) Время обеда - рабочее время.Ну не дорого жизнь оценили. ... Так писали же, что он на приеме был в стоматологии. В рабочее время? Тогда про какие 1,5 млн. речь? Просто так в людей не стреляют, а уж в чиновников тем более.
18:19:29 21-01-2026
А почему Сургутский городской суд? По месту проживания или нахождения собственного газового месторождения?
18:27:21 21-01-2026
Потому что истец, работает в этом регионе. А кем работает? Зам начальника полиции... Вот наверно почему, не стали расследовать полностью... А то там много чего интересного...
20:19:21 21-01-2026
Ну надо же опять бабы в шоколаде оказались
00:05:28 22-01-2026
Гость (20:19:21 21-01-2026) Ну надо же опять бабы в шоколаде оказались ... Ну так если мужики тупые...
20:31:45 21-01-2026
В коррупцию залезли, пусть с коррупционеров и требуют деньги, а не с народа.
20:34:19 21-01-2026
Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наследникам причинителя вреда. Ведь осталось после убийцы каккое-то имущество. Вот на него и обратят взыскание и вернут эти полтора миллиона рублей в бюджет района.
09:02:14 22-01-2026
Гость (20:34:19 21-01-2026) Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наслед... Не говорите ерунды, за такого рода долги с наследников не взыскивают. Это остается за умершим.
13:20:30 23-01-2026
Гость (20:34:19 21-01-2026) Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наслед... А с наследников что можно взять, если им в наследство достались одни долги.
22:13:07 21-01-2026
очень мало денег. ...