Суд взыскал с администрации 1,5 млн рублей в пользу вдовы главы Завьяловского района

Сургутский суд удовлетворил иск женщины, чей муж был застрелен на рабочем месте, однако снизил требуемую сумму в шесть раз

21 января 2026, 17:02, ИА Амител

Сургутский городской суд удовлетворил иск вдовы главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко о компенсации морального вреда, однако в шесть раз снизил запрашиваемую сумму. Вместо первоначально заявленных 10 млн рублей с администрации района будет взыскано 1,5 млн рублей в пользу женщины и ее несовершеннолетней дочери.

Иск был мотивирован тем, что Николай Онищенко был убит, находясь на рабочем месте. Убийца, Анатолий Фенин, застрелил главу района, после чего попытался покончить с собой и позже умер в больнице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Решение было вынесено в Ханты-Мансийском автономном округе по месту жительства истца. Администрация Завьяловского района теперь обязана выплатить назначенную судом компенсацию.