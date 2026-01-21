НОВОСТИОбщество

Суд взыскал с администрации 1,5 млн рублей в пользу вдовы главы Завьяловского района

Сургутский суд удовлетворил иск женщины, чей муж был застрелен на рабочем месте, однако снизил требуемую сумму в шесть раз

21 января 2026, 17:02, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Сургутский городской суд удовлетворил иск вдовы главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко о компенсации морального вреда, однако в шесть раз снизил запрашиваемую сумму. Вместо первоначально заявленных 10 млн рублей с администрации района будет взыскано 1,5 млн рублей в пользу женщины и ее несовершеннолетней дочери.

Иск был мотивирован тем, что Николай Онищенко был убит, находясь на рабочем месте. Убийца, Анатолий Фенин, застрелил главу района, после чего попытался покончить с собой и позже умер в больнице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Решение было вынесено в Ханты-Мансийском автономном округе по месту жительства истца. Администрация Завьяловского района теперь обязана выплатить назначенную судом компенсацию.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

17:41:08 21-01-2026

Так он же вроде был застрелен во время обеда, а не работы. Вышел из столовой, как писали в СМИ. Не на рабочем месте. При чем Завьяловская администрация? Или статус главы района предполагает наличие вооруженных телохранителей 24/7?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:10 21-01-2026

Гость (17:41:08 21-01-2026) Так он же вроде был застрелен во время обеда, а не работы. В... прочтите, что относится к смерти на рабочем месте

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:55 21-01-2026

Гость (17:54:10 21-01-2026) прочтите, что относится к смерти на рабочем месте... А что относится к смерти на рабочем месте, нарушение техники безопасности? Если у вас сложились плохие личные отношения с неким человеком, то ваш работодатель виноват? Или вы сами из-за того, что провоцировали конфликт7

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:50:32 21-01-2026

Время обеда - рабочее время.
Ну не дорого жизнь оценили. Сколько в средних зарплатах?
Поднаготную этого дела мы, граждане, уже не узнаем.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:23:43 22-01-2026

Гость (20:34:19 21-01-2026) Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наслед... У этого главы убиенного мало денег было, у подполковника то в отставке? Не смешите.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:27:21 22-01-2026

Олег (17:50:32 21-01-2026) Время обеда - рабочее время.Ну не дорого жизнь оценили. ... Так писали же, что он на приеме был в стоматологии. В рабочее время? Тогда про какие 1,5 млн. речь? Просто так в людей не стреляют, а уж в чиновников тем более.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:29 21-01-2026

А почему Сургутский городской суд? По месту проживания или нахождения собственного газового месторождения?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:21 21-01-2026

Потому что истец, работает в этом регионе. А кем работает? Зам начальника полиции... Вот наверно почему, не стали расследовать полностью... А то там много чего интересного...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:21 21-01-2026

Ну надо же опять бабы в шоколаде оказались

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:05:28 22-01-2026

Гость (20:19:21 21-01-2026) Ну надо же опять бабы в шоколаде оказались ... Ну так если мужики тупые...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:31:45 21-01-2026

В коррупцию залезли, пусть с коррупционеров и требуют деньги, а не с народа.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:19 21-01-2026

Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наследникам причинителя вреда. Ведь осталось после убийцы каккое-то имущество. Вот на него и обратят взыскание и вернут эти полтора миллиона рублей в бюджет района.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

09:02:14 22-01-2026

Гость (20:34:19 21-01-2026) Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наслед... Не говорите ерунды, за такого рода долги с наследников не взыскивают. Это остается за умершим.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

13:20:30 23-01-2026

Гость (20:34:19 21-01-2026) Админитсрация вправе предъявить потом регресный иск к наслед... А с наследников что можно взять, если им в наследство достались одни долги.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:07 21-01-2026

очень мало денег. ...

  -3 Нравится
Ответить
