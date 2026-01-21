НОВОСТИОбщество

Число домашних животных в квартирах хотят сократить

Власти предлагают ограничить количество питомцев до одного на 18 квадратных метров

21 января 2026, 20:30, ИА Амител

Животные в ветлечебнице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Животные в ветлечебнице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России обсуждается возможность введения лимита на количество питомцев в квартирах. Законопроект предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешено будет держать не более одной взрослой кошки или собаки. Региональные власти, однако, смогут устанавливать более строгие нормы, учитывая специфику территории.

Как сообщает РИА Новости, Госдума может приступить к рассмотрению данного законопроекта до конца текущего месяца. Если у питомцев появится потомство, планируется сделать временное исключение. Молодняк сможет находиться в квартире до достижения шестимесячного возраста, после чего владельцам придется найти им новых хозяев.

Кот спит на диване / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В России предложили лечить в ветклиниках только чипированных животных

Хотя на общероссийском уровне требование о чипировании животных еще не ввели, некоторые регионы, включая Алтайский край, уже его внедрили
НОВОСТИОбщество

Законопроекты Собаки животные

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

20:48:15 21-01-2026

Крупные породы собак вообще не разрешать содержать в квартире. Исключения - поводыри.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:02 21-01-2026

На кошку или с обаку по 18 метров. Если студия меньше квадратов, как быть? Только хомяка7

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:40 21-01-2026

Гость (21:00:02 21-01-2026) На кошку или с обаку по 18 метров. Если студия меньше квадра... именно. В Токио вообще только рыбок можно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:19 23-01-2026

Гость (22:04:40 21-01-2026) именно. В Токио вообще только рыбок можно... Гулять в фонтанах и по лужам после дождя на кукане

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:42:09 24-01-2026

Гость (22:04:40 21-01-2026) именно. В Токио вообще только рыбок можно... В Токио нормально права животных соблюдаются. У нас же живодерам грозит только административка в лучшем случае штраф. Поэтому "люди" безнаказанно их выбрасывают, те размножаются, в ЕКБ (город миллионник, столица Урала, далеко не средний город России) нет ни одного гос приюта для животных, нет ни служб вообще ничего, все волонтеры за свой счёт. В прочем, по моим наблюдениям и опыту, чиновники реально слушают людей и делают именно то, что эта "масса" просит ... Это и просит

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:05 21-01-2026

А если приплод после шести месяцев не найдут новых хозяев? Тем более может и найдут, но у них не будет дополнительных 18м2 на них...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:05:25 21-01-2026

Гость (21:35:05 21-01-2026) А если приплод после шести месяцев не найдут новых хозяев? Т... штраф получите

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:05 21-01-2026

я поняла - если не пристрою приплод придут депутаты и лично утопят?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:02:00 21-01-2026

Какою хренью занимаются "законодатели", десятилетиями не решая актуальнейшие проблемы!

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:48:02 22-01-2026

Гость (23:02:00 21-01-2026) Какою хренью занимаются "законодатели", десятилетиями не реш... При решении актуальнейших проблем появляются головные боли, а при "занимании хренью" можно не напрягаться. Их "муки творчества" мы читаем на амике почти каждый день. Что мы с вами выбрали туда, тем и наслаждаемся)

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:20 22-01-2026

ВВП (06:48:02 22-01-2026) При решении актуальнейших проблем появляются головные боли, ... кто их выбрал?
я ? нет
ты ? нет
а кто??

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:47 22-01-2026

Токсоплазмоз опасности

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:37 22-01-2026

Давно пора принять такой закон, некоторые устроили дома концлагерь для кошек, по 100 с лишним кошек в маленькой квартире, ещё бы их принудительно лечили этих женщин они не понимают, что кошкам нужна не только еда, а ещё и территория.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:34:44 24-01-2026

Скажи это умирающим бездомным кошкам, которых такие женщины подбирают. Не выбрасывали бы такие как ты буквально из форточки котят - не было бы таких проблем

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:19:35 22-01-2026

давно пора, и запретить таскаться в продовольственные магазины

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:42 22-01-2026

Чё они там курят?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Оксана

22:55:51 22-01-2026

Давно пора!!! Для меня ЭТО очень насущная проблема. В квартире надо мной за 10 лет появилось 8 хаски из одной....размножились ....бизнес у собаколюбов!!!!!! Квартира 46 м.кв. и 4 взрослых человека в ней живут. Считают себя правыми во всем. Суки ссут на крыльце,на детских площадках,весь подъезд в шерсти. И весь не проданный приплод так и остаётся в квартире. В 5 утра начинаются сборы на прогулки,они скачут по скрипучим 30-летним полам.....аааааа. Идиотов нужно ограничивать законами. И разведение в мкд должно быть запрещено!!!! Питомник- лицензия-территория с 5 забором подальше от людей-налоги!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:08 26-01-2026

Оксана (22:55:51 22-01-2026) Давно пора!!! Для меня ЭТО очень насущная проблема. В кварти... Поэтому что нет территории для выгула собак, или 2×1метра,а то что пол скрипит помоги отремонтировать и тебе дадут собакина и будешь рада вдвойне !

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
НеВашеДело

01:31:48 24-01-2026

Они уже залезли в вашу квартиру, скоро до трусов дотянуться. Что внутри квартиры происходит исключительно дело собственника, тем более если другим не мешает. Куча животных у людей появляется из-за того, что бездомных подбирают. Зато ни штрафов ничего за выброс животных, а мен "полиция" игнорирует любые заявления о животных, даже если ваш сосед при свидетелях убьет вашу собаку ему ничего не будет. Ограничений на количество людей хотя бы нету, мигранты живущие в 3 семьи в однушке могут спать спокойно

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маруся

01:21:59 30-01-2026

Я считаю дело не в том сколько животных, а главное какие условия для их содержания. Это нужно контролировать! Чтобы животные , имеющие хозяев не бегали по улице без хозяина и получали достойное проживание и лечение.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маруся

01:29:30 30-01-2026

Закон надо принимать такой, чтобы безответственные люди не могли заводить животных. А тех, кто выбрасывает на улицу животных штрафовать и привлекать к уголовной ответственности.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров