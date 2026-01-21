Число домашних животных в квартирах хотят сократить

Власти предлагают ограничить количество питомцев до одного на 18 квадратных метров

21 января 2026, 20:30, ИА Амител

Животные в ветлечебнице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России обсуждается возможность введения лимита на количество питомцев в квартирах. Законопроект предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешено будет держать не более одной взрослой кошки или собаки. Региональные власти, однако, смогут устанавливать более строгие нормы, учитывая специфику территории.

Как сообщает РИА Новости, Госдума может приступить к рассмотрению данного законопроекта до конца текущего месяца. Если у питомцев появится потомство, планируется сделать временное исключение. Молодняк сможет находиться в квартире до достижения шестимесячного возраста, после чего владельцам придется найти им новых хозяев.