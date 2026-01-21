Число домашних животных в квартирах хотят сократить
Власти предлагают ограничить количество питомцев до одного на 18 квадратных метров
21 января 2026, 20:30, ИА Амител
В России обсуждается возможность введения лимита на количество питомцев в квартирах. Законопроект предполагает, что на каждые 18 квадратных метров жилой площади разрешено будет держать не более одной взрослой кошки или собаки. Региональные власти, однако, смогут устанавливать более строгие нормы, учитывая специфику территории.
Как сообщает РИА Новости, Госдума может приступить к рассмотрению данного законопроекта до конца текущего месяца. Если у питомцев появится потомство, планируется сделать временное исключение. Молодняк сможет находиться в квартире до достижения шестимесячного возраста, после чего владельцам придется найти им новых хозяев.
20:48:15 21-01-2026
Крупные породы собак вообще не разрешать содержать в квартире. Исключения - поводыри.
21:00:02 21-01-2026
На кошку или с обаку по 18 метров. Если студия меньше квадратов, как быть? Только хомяка7
22:04:40 21-01-2026
Гость (21:00:02 21-01-2026) На кошку или с обаку по 18 метров. Если студия меньше квадра... именно. В Токио вообще только рыбок можно
12:06:19 23-01-2026
Гость (22:04:40 21-01-2026) именно. В Токио вообще только рыбок можно... Гулять в фонтанах и по лужам после дождя на кукане
01:42:09 24-01-2026
Гость (22:04:40 21-01-2026) именно. В Токио вообще только рыбок можно... В Токио нормально права животных соблюдаются. У нас же живодерам грозит только административка в лучшем случае штраф. Поэтому "люди" безнаказанно их выбрасывают, те размножаются, в ЕКБ (город миллионник, столица Урала, далеко не средний город России) нет ни одного гос приюта для животных, нет ни служб вообще ничего, все волонтеры за свой счёт. В прочем, по моим наблюдениям и опыту, чиновники реально слушают людей и делают именно то, что эта "масса" просит ... Это и просит
21:35:05 21-01-2026
А если приплод после шести месяцев не найдут новых хозяев? Тем более может и найдут, но у них не будет дополнительных 18м2 на них...
22:05:25 21-01-2026
Гость (21:35:05 21-01-2026) А если приплод после шести месяцев не найдут новых хозяев? Т... штраф получите
22:19:05 21-01-2026
я поняла - если не пристрою приплод придут депутаты и лично утопят?
23:02:00 21-01-2026
Какою хренью занимаются "законодатели", десятилетиями не решая актуальнейшие проблемы!
06:48:02 22-01-2026
Гость (23:02:00 21-01-2026) Какою хренью занимаются "законодатели", десятилетиями не реш... При решении актуальнейших проблем появляются головные боли, а при "занимании хренью" можно не напрягаться. Их "муки творчества" мы читаем на амике почти каждый день. Что мы с вами выбрали туда, тем и наслаждаемся)
09:53:20 22-01-2026
ВВП (06:48:02 22-01-2026) При решении актуальнейших проблем появляются головные боли, ... кто их выбрал?
я ? нет
ты ? нет
а кто??
07:20:47 22-01-2026
Токсоплазмоз опасности
08:14:37 22-01-2026
Давно пора принять такой закон, некоторые устроили дома концлагерь для кошек, по 100 с лишним кошек в маленькой квартире, ещё бы их принудительно лечили этих женщин они не понимают, что кошкам нужна не только еда, а ещё и территория.
01:34:44 24-01-2026
Скажи это умирающим бездомным кошкам, которых такие женщины подбирают. Не выбрасывали бы такие как ты буквально из форточки котят - не было бы таких проблем
08:19:35 22-01-2026
давно пора, и запретить таскаться в продовольственные магазины
13:14:42 22-01-2026
Чё они там курят?
22:55:51 22-01-2026
Давно пора!!! Для меня ЭТО очень насущная проблема. В квартире надо мной за 10 лет появилось 8 хаски из одной....размножились ....бизнес у собаколюбов!!!!!! Квартира 46 м.кв. и 4 взрослых человека в ней живут. Считают себя правыми во всем. Суки ссут на крыльце,на детских площадках,весь подъезд в шерсти. И весь не проданный приплод так и остаётся в квартире. В 5 утра начинаются сборы на прогулки,они скачут по скрипучим 30-летним полам.....аааааа. Идиотов нужно ограничивать законами. И разведение в мкд должно быть запрещено!!!! Питомник- лицензия-территория с 5 забором подальше от людей-налоги!!!!
07:20:08 26-01-2026
Оксана (22:55:51 22-01-2026) Давно пора!!! Для меня ЭТО очень насущная проблема. В кварти... Поэтому что нет территории для выгула собак, или 2×1метра,а то что пол скрипит помоги отремонтировать и тебе дадут собакина и будешь рада вдвойне !
01:31:48 24-01-2026
Они уже залезли в вашу квартиру, скоро до трусов дотянуться. Что внутри квартиры происходит исключительно дело собственника, тем более если другим не мешает. Куча животных у людей появляется из-за того, что бездомных подбирают. Зато ни штрафов ничего за выброс животных, а мен "полиция" игнорирует любые заявления о животных, даже если ваш сосед при свидетелях убьет вашу собаку ему ничего не будет. Ограничений на количество людей хотя бы нету, мигранты живущие в 3 семьи в однушке могут спать спокойно
01:21:59 30-01-2026
Я считаю дело не в том сколько животных, а главное какие условия для их содержания. Это нужно контролировать! Чтобы животные , имеющие хозяев не бегали по улице без хозяина и получали достойное проживание и лечение.
01:29:30 30-01-2026
Закон надо принимать такой, чтобы безответственные люди не могли заводить животных. А тех, кто выбрасывает на улицу животных штрафовать и привлекать к уголовной ответственности.