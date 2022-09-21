Актера Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом

Известного российского актёра Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом в средней степени тяжести. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что Бурунов заболел 14 сентября, но, несмотря на положительный результат теста, он лечился дома, пока ему не стало хуже.

Медики установили, что результаты ЭКГ артиста в норме, а остальные анализы на данный момент находятся в работе.

Из симптомов, по сообщению источников, у Бурунова отмечается кашель с мокротой, одышка, головная боль и боль в мышцах.