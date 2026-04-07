Население Земли превысило возможности планеты, заявили ученые

Фактическая численность населения уже более 8 миллиардов человек

07 апреля 2026, 22:31, ИА Амител

Планета Земля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Численность населения Земли уже вышла за пределы того уровня, который планета способна устойчиво поддерживать с учетом нынешнего потребления ресурсов. К такому выводу пришли ученые после анализа демографических данных и динамики использования ресурсов за последние два столетия — результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters, пишет Lenta.ru.

В основе работы лежит концепция "несущей способности". Этот показатель позволяет определить, какое количество людей может существовать, не истощая природные ресурсы.

Авторы исследования подсчитали, что в современных условиях оптимальная численность населения планеты составляет около 2,5 миллиарда человек.

В то же время фактическая численность населения уже превысила 8 миллиардов — это свидетельствует о серьезном разрыве между возможностями Земли и текущей антропогенной нагрузкой.

«Ученые объясняют быстрый рост численности населения активным использованием ископаемого топлива: оно временно повысило доступность ресурсов и позволило поддерживать более высокий уровень потребления. Но у этого подхода есть существенные минусы — зависимость от таких источников энергии усугубляет экологические проблемы, среди которых изменение климата и деградация экосистем», — говорится в публикации.

Согласно прогнозным моделям, в ближайшие десятилетия темпы роста населения замедлятся, но процесс не остановится полностью. Ожидается, что во второй половине XXI века численность людей на Земле может достичь 11–12 миллиардов.

Исследователи подчеркивают, что если не изменить подходы к использованию энергии, воды, земельных ресурсов и продовольствия, нагрузка на природные системы продолжит расти. Это, в свою очередь, способно спровоцировать усиление глобальной нестабильности.

