Население Земли превысило возможности планеты, заявили ученые
Фактическая численность населения уже более 8 миллиардов человек
07 апреля 2026, 22:31, ИА Амител
Численность населения Земли уже вышла за пределы того уровня, который планета способна устойчиво поддерживать с учетом нынешнего потребления ресурсов. К такому выводу пришли ученые после анализа демографических данных и динамики использования ресурсов за последние два столетия — результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters, пишет Lenta.ru.
В основе работы лежит концепция "несущей способности". Этот показатель позволяет определить, какое количество людей может существовать, не истощая природные ресурсы.
Авторы исследования подсчитали, что в современных условиях оптимальная численность населения планеты составляет около 2,5 миллиарда человек.
В то же время фактическая численность населения уже превысила 8 миллиардов — это свидетельствует о серьезном разрыве между возможностями Земли и текущей антропогенной нагрузкой.
«Ученые объясняют быстрый рост численности населения активным использованием ископаемого топлива: оно временно повысило доступность ресурсов и позволило поддерживать более высокий уровень потребления. Но у этого подхода есть существенные минусы — зависимость от таких источников энергии усугубляет экологические проблемы, среди которых изменение климата и деградация экосистем», — говорится в публикации.
Согласно прогнозным моделям, в ближайшие десятилетия темпы роста населения замедлятся, но процесс не остановится полностью. Ожидается, что во второй половине XXI века численность людей на Земле может достичь 11–12 миллиардов.
Исследователи подчеркивают, что если не изменить подходы к использованию энергии, воды, земельных ресурсов и продовольствия, нагрузка на природные системы продолжит расти. Это, в свою очередь, способно спровоцировать усиление глобальной нестабильности.
22:48:01 07-04-2026
Надо отметить, что наша страна со своей стороны делает всё чтобы это количество сократилось
08:27:13 08-04-2026
Гость (22:48:01 07-04-2026) Надо отметить, что наша страна со своей стороны делает всё ч... США, со своей стороны, сокращает население других стран.
22:50:13 07-04-2026
Английские?
08:40:40 08-04-2026
Гость (22:50:13 07-04-2026) Английские?...
Environmental Research Letters (ERL) — это научное издание, которое принадлежит Издательскому дому Института физики (IOP Publishing). Издатель (правообладатель): IOP Publishing (Великобритания). Страна базирования: Великобритания (г. Бристоль). ... Почему я не удивлен? Издательство, принадлежащее стране, которая уже не первую сотню лет занимается разжиганием войн на Земле пишет, что людей на Земле стало слишком много... Странно, что никто не обкладывает их санкциями, не объявляет байкот, не отлучает от Олимпийских игр...
23:02:24 07-04-2026
Вранье.
Если их восьми миллиардов, полтора миллиарда, будут есть на пол ведра меньше, то всем хватит.
А ещё если всех банкиров со всякими блэк рок и богемскими рощами - в конц лагерях сгноить.
То мы все будем жить очень хорошо и радостно, без всяких крищисов.
23:09:36 07-04-2026
Не врите!!!
Мальтузианство это специальная повестка держать народ в страхе! А значит управлять народом!...
23:14:48 07-04-2026
Земля может прокормить 200 млрд людей!!!
Но только при плановой экономике!
При Капитализме, где перепроизводство в целях конкуренции (читать - нецелесообразное расходование средств и ресурсов), возможно земля и не прокормит много людей!!!
Поэтому капитализм - это зло и тупик!
Будущее за Социализмом и в последствии за Коммунизмом!!!
07:10:19 08-04-2026
Гость (23:14:48 07-04-2026) Земля может прокормить 200 млрд людей!!! Но только при п... Специально для не знающих историю:
В СССР при плановой экономике, в личной собственности граждан находилось примерно 2% земель и они давали около 50% производства продуктов в стране. А остальные 98% земель находились в государственной собственности колхозов и совхозов. Они давали другие 50% производимых продуктов. Социализм этот не просто так сгинул - он неэффективен. Кое-кто очень старается не вспоминать, что с 60-х годов СССР закупал хлеб за границей в тех же США, т.к. своего не хватало. А насчет коммунизма вообще бред, ведь даже К.Маркс заявил:"Я твердо знаю, что я не марксист".
08:09:20 08-04-2026
Гость (07:10:19 08-04-2026) Специально для не знающих историю: В СССР при плановой э... Бред. Пока не придумали более эффективного эффективного политического строя, чем социализм. Даже ярая антисоветчица Маргарет Тетчер признавала.что СССР с ее плановой экономикой опережает развитые капстраны темпами экономического развития, серьезно опасаясь и делая все, чтобы помешать этому.
...«Советский Союз — это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием.
Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей.
Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. ...
09:00:49 08-04-2026
Гость (08:09:20 08-04-2026) Бред. Пока не придумали более эффективного эффективного поли... Если у СССР были возможности, почему он не вытеснил их с мировых рынков? Потому что это было малореально при значительном отставании от от Запада в той же сфере народного потребления. Даже гарнитуры и те, средний класс привозил из Польши и Финки.
10:23:35 08-04-2026
Гость (09:00:49 08-04-2026) Если у СССР были возможности, почему он не вытеснил их с мир... Об это продолжает в своем докладе М.Тетчер:
... Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей.
Основным было навязывание гонки вооружений. Мы знали, что советское правительство придерживалось доктрины равенства вооружений СССР и его оппонентов по НАТО. В результате этого СССР тратил на вооружение около 15% бюджета, в то время как наши страны — около 5%. Безусловно, это негативно сказывалось на экономике Советского Союза. Советскому Союзу приходилось экономить на вложениях в сферу производства так называемых товаров народного потребления. Мы рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство населения.
Одним из наших приемов была якобы «утечка» информации о количестве вооружения у нас гораздо большем, чем в действительности, с целью вызвать дополнительные вложения СССР в эту экономически невыгодную сферу.
Важное место в нашей политике занимал учёт несовершенства конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого союзной республики (причем практически путем решения простым большинством её Верховного Совета). Правда, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых структур. И всё-таки в этой конституционной особенности были потенциальные возможности для нашей политики...
09:03:58 08-04-2026
Гость (08:09:20 08-04-2026) Бред. Пока не придумали более эффективного эффективного поли... Однако Великобритания существует, а вот ссср всё! Догоняли , догоняли, но так и не догнали.
Хрущёв выступает на Кировском заводе:
— Мы, товарищи, скоро не только догоним, но и перегоним Америку!
Голос из толпы:
— Догнать Америку мы, Никита Сергеевич, согласны. Только перегонять бы не надо.
— А почему?
— А голый зад будет видно!
— анекдот 1960-х
09:24:49 08-04-2026
Гость (08:09:20 08-04-2026) Бред. Пока не придумали более эффективного эффективного поли...
У меня один вопрос. Почему психически нездоровые люди не помещены в клинику под наблюдение специалистов? Как это было в любимом вами СССР!
11:25:26 08-04-2026
Гость (08:09:20 08-04-2026) Бред. Пока не придумали более эффективного эффективного поли... Давно уже всем неотбитым гражданам известно, что никакого подобного доклада М.Тэтчер не было. И только совковцы, которые не жили в СССР упорно повторяют этот бред. Если я не прав- ссылку на источник этого "доклада"
11:53:14 08-04-2026
Гость (11:25:26 08-04-2026) Давно уже всем неотбитым гражданам известно, что никакого по... Неотбитый, гугл в помощь. В интернете полно ссылок на речь М.Тетчер в 1991 году.
13:21:22 08-04-2026
Гость (11:53:14 08-04-2026) Неотбитый, гугл в помощь. В интернете полно ссылок на речь М... В год кончины великого и могучего??? Смешно! Уже соединилась Германия, уже сдох Варшавский блок, уже начали поступать ножки Буша, а тут такое величие? Смешно, ей богу.
13:33:07 08-04-2026
Гость (11:53:14 08-04-2026) Неотбитый, гугл в помощь. В интернете полно ссылок на речь М... Все ссылки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на русскоязычные пропагандистские источники. Впервые ЭТО -"Маргарет Тэтчер про развал СССР" было опубликовано в 2006(!!!) году неким Павловым С.Ю. Который, якобы, присутствовал на этом выступлении Тэтчер в 1991))). Чувак через 15 лет разродился русскоязычной "дословной" стенограммой этого "доклада"))). Верим?
09:27:33 08-04-2026
Гость (07:10:19 08-04-2026) Специально для не знающих историю: В СССР при плановой э... Если бред, почему страх перед коммунизмом? Подсказать где и какие законы по поводу декоммунизации или не в курсе ?
07:27:37 08-04-2026
А что эти ученые не покончили с собой раз Земля их не выдерживает или они предлагают убивать других а не их?
08:32:38 08-04-2026
социализм - Добро, капитализм - Зло /т.к. человек челочеку - волк, и не друг и не брат/, а добро всегда побеждает зло, где корни зла а где добра - это известно всей планете!
09:13:48 08-04-2026
Россия на своих землях способна прокормить не напрягаясь более миллиарда человек. У нас народа в 10 раз меньше, куча земель еще не используется, даже с учетом вечной мерзлоты. Правильнее говорить, что в отдельных районах предел населения достигнут, типа Бангладеша. Населения на 20 млн больше, чем в России, а территория в 40 раз меньше.
13:25:51 08-04-2026
ыть (09:13:48 08-04-2026) Россия на своих землях способна прокормить не напрягаясь бол... Вечная мерзлота (многолетняя мерзлота) занимает до 65 % территории России.
Кого ты там содержать собрался? Зеков?
09:32:37 08-04-2026
так вот почму войны начились
10:30:24 08-04-2026
Гость (09:32:37 08-04-2026) так вот почму войны начились... Ну а ты как думал. Причина всех войн - неразрешенные экономические вопросы экономических лидеров стран.
13:39:55 08-04-2026
Гость (10:30:24 08-04-2026) Ну а ты как думал. Причина всех войн - неразрешенные экономи... А кто они, экономические лидеры стран?
09:53:55 08-04-2026
Фамилии учёных и где живут? Если они ошиблись - забросать камнями. Если не ошиблись - в зиндан.
10:34:36 08-04-2026
Такого предела достигли что нефть стоила копейки до войны,а закуп на зерно ниже себестоимости уже. Со вторсырьем носимся по всему городу,но оно даже бесплатно почти никому не нужно
13:23:22 08-04-2026
Гость (10:34:36 08-04-2026) Такого предела достигли что нефть стоила копейки до войны,а ... сейчас человечество конвертирует нефть в еду грубо говоря
но нефть кончится рано или поздно, бензина для тракторов не будет, они не соберут урожай, не обработают земли, и все по цепочке
11:35:00 08-04-2026
вранье. в школе говорили что планета может кормить не более 5 млрд. (я училась в СССР после войны) . И что после 5 млрд уже всё, невозврат. А оно нет- тянется и тянется
19:28:00 08-04-2026
Всем любителям социализма желаю съездить на Кубу или в Северную Корею, пожить там пару лет и ощутить на себе, что такое талоны, дефицит, блат и прочие прелести распределительной экономической системы. Мне лично хватило этого в позднем СССР, когда надо было ходить по магазинам, выискивая, где отоварить пачку талонов на все подряд - от мыла и стирального порошка, до водки и сигарет. Кто-то вот из нынешних "социалистов" даже и не знает, что в СССР бензин на заправках тоже был по талонам, которые являлись очень большим дефицитом, поэтому шоферы госпредприятий (а частных и не было) приторговывали слитым со своих грузовиков бензином (и тут рыночек порешал, да). Только на барахолке всегда любого товара было вволю, но по рыночным ценам. И не надо опять загонять про мороженое по 20 копеек - да, вкусное, но продавалось не везде и тоже было дефицитным! Вообще, если где-то что-то "выкинули" в магазине, то сразу очередь. И следом спекуляция теми, кто успел "ухватить". Весь этот социализм - сплошное унижение людей.
11:03:03 09-04-2026
Гость (19:28:00 08-04-2026) Всем любителям социализма желаю съездить на Кубу или в Север... Не повезло, жил когда шёл развал и разруха.. Есть такое выражение - "по себе не судят", разумнее опираться не на эмоции, а на факты. Даже сегодня к вам вопрос - почему СССР хотели уничтожить ? Если о ресурсах, то у Трампа почти вся планета под рукой.. Остальное см. выше или глубже в историю..
11:08:45 09-04-2026
dok_СФ (11:03:03 09-04-2026) Не повезло, жил когда шёл развал и разруха.. Есть такое выра... Молодой еще..
11:07:43 09-04-2026
Гость (19:28:00 08-04-2026) Всем любителям социализма желаю съездить на Кубу или в Север... Что ты со странами всю жизнь находящимися под санкциями и экономической блокаде? Ты сравни, например с Китаем?
14:16:06 09-04-2026
Гость (11:07:43 09-04-2026) Что ты со странами всю жизнь находящимися под санкциями и эк... Бывал сам в Китае? Я челночил в начале 90-х. У них уже была полностью рыночная экономика. Частные мастерские, кафе и пр. Но под жёстким контролем компартии. Очень они бедно тогда жили, но жутко радовались, что великий Дэн Ся Опин всё разрешил. Только благодаря рынку Китай стал высокотехнологичной странойю
15:02:59 09-04-2026
Гость (14:16:06 09-04-2026) Бывал сам в Китае? Я челночил в начале 90-х. У них уже была ... У них там НЭП. Такая политика и у нас была в 20 годах при В.И.Ленине.
21:00:00 09-04-2026
Гость (15:02:59 09-04-2026) У них там НЭП. Такая политика и у нас была в 20 годах при В... У нас ещё и при Сталине и до 1955-56 г.г. существовали артели, кооперативы, допускалось личное предпринимательство таких как сапожники, швеи. столяры и т.п. Все они работали вне государства, только платили налоги. К сожалению, Хрущев это частное предпринимательство считал частнособственническим подходом, мешающим строить коммунизм и мешающим развивать коммунистическую мораль.Поэтому все частные фирмы преобразовали в местную промышленность с подчинением руководству регионов, насаждением дополнительно чиновников в руководство местной промышленности. А колхозы превратили в государственные совхозы.Она и захирела.И СИ на съезже КПК сказал, что Китай строит сталинский социализм-сочетание госсобственности на основные средства производства и на предприятия средств производств.А частникам оставляю легкую промышленность и услуги. И результат мы можем сами сравнить.
15:18:04 09-04-2026
Гость (14:16:06 09-04-2026) Бывал сам в Китае? Я челночил в начале 90-х. У них уже была ... В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
Последним суд отправил в лагеря 62-летнего Чжао Бо, который в 1994 году приобрёл 22% акций Шэньчжэньского металлургического завода. Первоначально за частное владение народным имуществом и средствами производства его приговорили к расстрелу, однако как и в случае с остальными «контрприватизационными» делами ему позволили «искупить вину перед обществом тяжёлым пожизненным трудом на благо народа».
«Этим приговором мы ставим точку в одном из важнейших процессов в современной истории Китая», — объявил судья. — «Согласно действующему законодательству и конституции, никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых людей. Отдельные политики-враги свыше 20 лет назад допустили продажу части народного имущества, однако теперь все они, наряду с покупателями, а вернее — паразитами на теле нашего общества, привлечены к ответственности и осуждены. Изъятое у бывшего эксплуататора Чжао Бо имущество постановляю вернуть народу».
В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, «китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически — воровстве социалистической собственности».
В Китае закон запрещает частным лицам владеть средствами производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих. Такая мера была изначально прописана в «сталинской» Конституции Китая, однако до недавнего времени её применение было отложено. Начиная с 2012 года, власти КНР объявили о политике «народной декабализации» и активизировали преследование эксплуататоров рабочего класса. Специально в рамках этой политики было принято правило про обратную силу закона — теперь участников приватизации можно судить даже, если на момент покупки акций они формально не нарушали никаких законов.
Вот поэтому они так и живут!
15:34:49 09-04-2026
Гость (14:16:06 09-04-2026) Бывал сам в Китае? Я челночил в начале 90-х. У них уже была ... Коммунистам ничего не докажешь. Даже когда такие же коммунисты сотнями тысяч расстреливали своих сопартийцев в 30-х годах прошлого века под руководством любимого вождя, расстреливаемые как командарм Якир говорили, обращаясь к вождю "я умру со словами любви к Вам". Создавать ничего востребованного в мире не умеют, свою страну к концу 20 века довели до ручки так, что говорливый генсек побирался по капстранам с протянутой рукой, кредиты Парижского клуба и МВФ набирал. Которые погасила, кстати, РФ в нулевых годах 21 века. И заодно еще и долги царские выплатила. Пример немногих остающихся сейчас социалистических стран в мире, ясно показывает, что это была изначально нежизнеспособная экономическая система, просто неудачный эксперимент над миллионами людей. Каждый может сравнить жизнь в Сеуле и Пхеньяне, сделать выводы - одна нация, одна страна, только разные экономические системы.
Просто напомню, что в начале 20 века темпы экономического роста Российской империи были самые высокие в мире и всеми экономистами прогнозировалось, что к 30-м годам Россия станет второй экономикой мира. Даже в нашем захолустном Барнауле уже были телефоны, электростанция, кинематограф, автомобили и другие передовые достижения цивилизации. В деревнях государством активно строились школы да и сами "кулаки" были заинтересованы в грамотных работниках для освоения новой сельскохозяйственной техники. Еженедельно из Барнаула в порты Прибалтики уходило 12-14 поездов, груженых высококачественным первосортным сливочным маслом, а оттуда специальные пароходы отправляли его в Лондон, Глазго, Гамбург и Копенгаген. В 1910 году Петр Столыпин отмечал, что сибирское масло дает империи золота больше, чем вся сибирская золотопромышленность. В 1913 году из 5,6 миллиона пудов масла, вывезенных из Сибири, почти половину — более двух миллионов пудов — поставил Алтайский маслодельческий регион.
15:49:11 09-04-2026
Гость (15:34:49 09-04-2026) Коммунистам ничего не докажешь. Даже когда такие же коммунис... Видимо потому, что были высокие темпы развития к 17 году страна оказалась в в разрухе, голоде и полной нищете? Не надо нам тут плакать " о России, которую мы потеряли". Революции на голом месте не бывают. Даже элита дворянская не могла уже терпеть развала страны и сбросила Николашку. А вот в 30-е годы как раз и были самые высокие темпы развития страны. Борьба с безграмотностью, коллективизация, электрификация и индустриализация страны. И только благодаря этим реализованным программам страна и смогла выстоять против агрессии коллективного Запада. Но либералам этого не понять. У них в методичке другое написано.
17:18:16 09-04-2026
Гость (15:34:49 09-04-2026) Коммунистам ничего не докажешь. Даже когда такие же коммунис... 1110 долларовых миллиардеров в Китае на 2026 год. Видимо сами пашут не покладая конечностей))))
Китайская экономическая модель никакого отношения (кроме декларативного) к социализму не имеет.
Социализм возможен только в сфере распределения, а не производства- когда гипербогатые не жлобятся и платят больше 50% со своих доходов- пример Скандинавов самый наглядный .Леволиберальные принципы организации общества самые гуманистические по отношению к простому человеку. В мировом рейтинге индекса социального прогресса:
1 Норвегия 91.73
2 Дания 91.16
3 Финляндия 90.83
4 Швеция 90.47
5 Швейцария 90.41
6 Исландия 89.55
7 Люксембург 89.11
8 Ирландия 88.71
9 Нидерланды 88.24
10 Бельгия 87,97
Россия на 77 месте. Китай на 73.
17:51:46 09-04-2026
Гость (17:18:16 09-04-2026) 1110 долларовых миллиардеров в Китае на 2026 год. Видимо сам... В Китае любого миллиардера в любой момент, при шаге "не в ту сторону" поставят к стенке, а его имущество отдадут счет Государства.
17:49:45 09-04-2026
Гость (15:34:49 09-04-2026) Коммунистам ничего не докажешь. Даже когда такие же коммунис... Так все замечательно было, что в Империалистическую войну воевали с одной винтовкой на троих солдат. И жрать солдатам было нечего, пришлось организовывать продразверстку.
08:28:42 10-04-2026
Гость (17:49:45 09-04-2026) Так все замечательно было, что в Империалистическую войну во... Ты хоть предмет изучи, прежде, чем чушь писать))). Большевики продразвёрстку и устроили.
09:42:17 10-04-2026
Гость (08:28:42 10-04-2026) Ты хоть предмет изучи, прежде, чем чушь писать))). Большевик... Он думает, что будет продотрядовцем, а не тем, к кому пришли местные ханыги, отобрали все имущество, а его самого отправили на Колыму, ибо "кулак" и слишком хорошо живет. В этом весь их коммунизм и заключается - отбирать и делить награбленное.
В.Шукшин в книге "Любавины" очень хорошо показал этих идейных деятелей, которые отбирали хлеб у "кулаков". Так все отбирали, что люди затем голодали. НЭП коммунисты объявили не от хорошей жизни, а потому что против продразверстки и военного коммунизма была против вся страна (самые показательные - Антоновский мятеж, Кронштадт). Коммунисты дали землю крестьянам, как и обещали, но что толку крестьянину с этой земли, если почти весь урожай забирают бесплатно?
10:12:05 10-04-2026
Гость (08:28:42 10-04-2026) Ты хоть предмет изучи, прежде, чем чушь писать))). Большевик... Продразверстка появилась в 1916 году. Тогда про большевиков еще никто не слыхал.
09:32:39 10-04-2026
Гость (17:49:45 09-04-2026) Так все замечательно было, что в Империалистическую войну во... Продразверстку устроили коммунисты, не ври!
10:03:54 10-04-2026
Гость (09:32:39 10-04-2026) Продразверстку устроили коммунисты, не ври!... ]
Не правда. Проздразверстка была еще при царе. Большевики ее со временем заменили на продналог.
10:37:33 10-04-2026
Гость (10:03:54 10-04-2026) ... Не гони. Временное правительство ввело хлебную монополию и потом продовольственные карточки, но это не сопровождалось силовыми акциями никак. У крестьян правительство хлеб не отнимало. И только после прихода власти большевиков был оформлен декрет ВЦИК в мае 1918, который объявлял " врагами народа " всех, к то в недельный срок не заявит об "излишках хлеба" И деревенская гопота ломанулась в "комбеды", чтобы грабить своих соседей. А из городов еще "продоотряды" вооружённые подтянулись, отбирая остатки.
10:41:30 10-04-2026
Гость (10:37:33 10-04-2026) Не гони. Временное правительство ввело хлебную монополию и п... Продразвё́рстка (сокращение от словосочетания продово́льственная развё́рстка) — политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде зерновых («хлеб»)[1] и других продуктов, проводившаяся в период с 1916 по 1921 год. Начало продразвёрстки было положено Правительством Российской империи в ноябре (декабре) 1916 года[2] и продолжено Временным (в виде «хлебной монополии»)[3][4], а затем и правительством РСФСР[5][6][7].
C введением продразвёрстки в Российской империи сохранялась ранее действовавшая система государственных закупок на свободном рынке. В связи с низким поступлением хлеба по государственным заготовкам и продразвёрстке 25 марта (7 апреля) 1917 года Временное правительство ввело «хлебную монополию», предполагавшую передачу всего объёма произведённого хлеба государству за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды.
11:39:51 10-04-2026
Гость (10:41:30 10-04-2026) Продразвё́рстка (сокращение от словосочетания продово́льстве... Можно упражняться ссылками на первоисточники, но ни царское, ни временное правительство силовым методом у крестьян хлеб не отбирали. Реквизицию устроили именно большевики, запустив механизм классовой вражды и введя понятие "кулаки".
12:07:04 10-04-2026
Гость (11:39:51 10-04-2026) Можно упражняться ссылками на первоисточники, но ни царское,... По царской продразверстке количество подлежащего сдаче хлеба составляло 772 млн. пудов.
По большевистской количество подлежащего сдаче хлеба составляло 260 млн. пудов.
Но это мало волнует наших обличителей "кровавых режимов".
13:01:26 10-04-2026
Гость (12:07:04 10-04-2026) По царской продразверстке количество подлежащего сдаче хлеба... Царская продразверстка (1916 г.):
План: 772 млн пудов хлеба.
Контекст: Введена министром земледелия А.А. Риттихом в ноябре 1916 года из-за острого продовольственного кризиса в городах и армии.
Реализация: Была провалена. До февраля 1917 года удалось собрать лишь около 170 млн пудов. Основная причина — отсутствие жесткого механизма принуждения и нежелание крестьян продавать хлеб по твердым ценам в условиях инфляции.
Большевистская продразверстка (1918–1921 гг.):
План: Около 260 млн пудов (цифры варьировались в зависимости от года и региона, 260 млн — это часто цитируемый объем фактически собранного или скорректированного плана в определенные периоды «военного коммунизма»).
Контекст: Введена декретом СНК в январе 1919 года. В отличие от царской, она носила характер насильственного изъятия «излишков».
Реализация: Сопровождалась деятельностью продотрядов и комитетов бедноты. Несмотря на меньшие плановые цифры по сравнению с 1916 годом, для крестьян она была гораздо тяжелее, так как изымался не только товарный хлеб, но зачастую и семенной фонд, и запасы для собственного потребления.
17:01:00 12-04-2026
Гость (11:39:51 10-04-2026) Можно упражняться ссылками на первоисточники, но ни царское,... Да конечно. Сами крестьяне последнее отдавали =) С чего тогда начинались многочисленные крестьянские бунты?
10:09:06 10-04-2026
Гость (09:32:39 10-04-2026) Продразверстку устроили коммунисты, не ври!... Продовольственная разверстка – нормы заготовки продовольствия государством. Понятие появилось еще в 1916 году в связи с нехваткой продовольствия в годы Первой Мировой войны.
11:43:38 10-04-2026
Рекомендую поизучать историю более детально.
15:41:48 09-04-2026
Гость (11:07:43 09-04-2026) Что ты со странами всю жизнь находящимися под санкциями и эк... Ты хочешь сказать, что в Китае нет эксплуатации человека человеком? А это ведь основополагающий социалистический принцип! И что там нет частной собственности на средства производства? Это другой основополагающий социалистический принцип! А если всего этого нет, то как можно это называть социализмом? Вам только молодежи социалистическую лапшу вешать на уши, а нашему советскому поколению, изучавшему обществоведение, историю КПСС, научный коммунизм и марксистско-ленинскую философию - смешно такое слышать.
15:58:14 09-04-2026
Гость (15:41:48 09-04-2026) Ты хочешь сказать, что в Китае нет эксплуатации человека чел... В.И.Ленин говорил: Коммунизм не догма. Он всегда настаивал что это наука и со временем должна развиваться и меняться. Его тезис о "детской болезни левизны в коммунизме" слышали? Поэтому построение справедливого общества не мешало организации НЭП. И.В.Сталин свернул НЭП, но разрешил артели, при Брежневе были кооперативы. Так что, частники и при Социализме работали на благо Родины. Под контролем, конечно. Но это не меняет сути.
В Китае экономика тоже состоит из нескольких составляющих. Там и государственный сектор, и частные компании, а также с привлечением иностранного капитала. Но китайские собственники, считай директора на своих предприятиях. Они особо даже пукнуть не могут, без согласования с КПК. Ну и само собой. в случае чего их просто заменят на более лояльных собственников.
16:38:55 09-04-2026
Гость (15:58:14 09-04-2026) В.И.Ленин говорил: Коммунизм не догма. Он всегда настаивал ч... Демагогия. Китайские миллиардеры, по таким критериям - директора артелей и председатели кооперативов, ничего у них в собственности нет. И не надо тут на Ленина ссылаться, изучи полное собрание сочинений и поймешь, что он сам себе противоречит и бесконечно гибок, когда это требует борьба с идейными противниками, в т.ч. и своими же коммунистами. Особенно смешно было читать у него, что Швейцария - самое слабое звено в цепи капитализма... ему виднее, конечно, он там много лет прожил :)
Кстати, твоя любимая КПК сейчас занята чистками - любимым занятием коммунистов, делят посты и должности.
19:51:13 09-04-2026
Гость (16:38:55 09-04-2026) Кстати, твоя любимая КПК сейчас занята чистками ... И это правильно! У нас не было долго чисток, результат - развалили страну!
21:53:46 11-04-2026
Гость (19:51:13 09-04-2026) И это правильно! У нас не было долго чисток, результат - раз... Твои сопартийцы тебя бы первым и зачистили, за преклонение перед оппортунистическим Китаем. Строил бы свой коммунизм как положено - с кайлом в руках и бесплатно, под присмотром охраны с вышек.