В Барнауле у дома на 65 лет Победы появился глубокий провал

Яма имеет значительные размеры и глубину

10 апреля 2026, 09:31, ИА Амител

Провалившийся тротуар / Фото: "Дружный район Барнаул"
В Барнауле напротив дома по адресу 65 лет Победы, 25, образовался провал тротуара и грунта, который может представлять опасность для пешеходов. На месте зафиксирована глубокая яма, а ограждение участка выполнено поврежденной сигнальной лентой.

По информации Telegram-канала "Дружный район Барнаул", провал имеет значительные размеры и глубину. При этом зона вокруг него обозначена лишь предупреждающей лентой, которая частично порвана и в одном месте лежит на земле, фактически не ограничивая доступ к опасному участку.

Отмечается, что в текущем состоянии передвижение по тротуару рядом с провалом нельзя считать безопасным.

Комментарии 3

Musik

09:34:51 10-04-2026

вот на Северо-Западеной был провал - всем провалам провал.
а это - так, самокатчиков шугать.

Гость

10:42:56 10-04-2026

На болоте настроили конечно...

Гость

11:19:49 10-04-2026

"Качество" от жилищки

