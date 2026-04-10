В Барнауле у дома на 65 лет Победы появился глубокий провал
Яма имеет значительные размеры и глубину
10 апреля 2026, 09:31, ИА Амител
Провалившийся тротуар / Фото: "Дружный район Барнаул"
В Барнауле напротив дома по адресу 65 лет Победы, 25, образовался провал тротуара и грунта, который может представлять опасность для пешеходов. На месте зафиксирована глубокая яма, а ограждение участка выполнено поврежденной сигнальной лентой.
По информации Telegram-канала "Дружный район Барнаул", провал имеет значительные размеры и глубину. При этом зона вокруг него обозначена лишь предупреждающей лентой, которая частично порвана и в одном месте лежит на земле, фактически не ограничивая доступ к опасному участку.
Отмечается, что в текущем состоянии передвижение по тротуару рядом с провалом нельзя считать безопасным.
09:34:51 10-04-2026
вот на Северо-Западеной был провал - всем провалам провал.
а это - так, самокатчиков шугать.
10:42:56 10-04-2026
На болоте настроили конечно...
11:19:49 10-04-2026
"Качество" от жилищки