Ночью во время крестного хода ожидается минусовая температура

10 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В воскресенье, 12 апреля, православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников в России — Пасху, и погода в этот день, откровенно говоря, не порадует. По данным алтайского ЦГМС, в этот день ожидается +4...+9 градусов.

Днем 11 апреля

Приготовления к Пасхе начнутся в субботу. В 31 церкви и храме Барнаульской епархии РПЦ пройдут различные службы: благословение хлебов и освящение куличей, чтение Деяний святых апостолов, исповеди, Божественные литургии, предпасхальная полунощница и не только. Ранее amic.ru подробно рассказал: когда, где и какие службы пройдут.

Днем в крае ожидается +2...+7 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

В Барнауле прогнозируют +2...+4 градуса. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

Ночью 12 апреля

В полночь начнется крестный ход. После этого пройдут различные службы (в зависимости от того, где они состоятся): Светлая утреня с пением Пасхального канона, Пасхальные часы, Божественные литургии и другие.

Отметим, amic.ru на сайте покажет прямую трансляцию пасхального богослужения и крестного хода из Александро-Невского собора. Начнется трансляция примерно в 23:30. Ночью в крае ожидается -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле будет -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Днем 12 апреля

В воскресенье будут отмечать самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире — Пасху, которой предшествует сорокадневный Великий пост. За пасхальной трапезой проводятся яичные бои, или "битье" яйцами.

Днем в крае ожидается +4...+9 градусов, по югу местами до +14. Местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле будет +6...+8 градусов. Преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 6–11 м/с.

Какая температура была на Пасху в предыдущие годы?

В 2025 году воздух прогрелся до +17 градусов (20 апреля). В 2024 году было около +28 градусов (5 мая). В 2023 году термометры показывали до +5 градусов (16 апреля). В 2022 году было +2 градуса (24 апреля). В 2021 году потеплело до +18 градусов (2 мая). В 2020 году погода порадовала — было +23 градуса (19 апреля).

Празднование Пасхи выпадает на разные дни, поэтому нельзя говорить, что в прошлый раз было тепло, а теперь холодно. Однако если рассматривать схожие даты, то бывает так, что на Пасху приходит настоящая жара, но не в этом году. Но погода не должна омрачать этот светлый и прекрасный праздник!