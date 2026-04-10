В Барнауле девушка несколько раз лишилась денег в погоне за призом в размере 85 тысяч

Когда она сообщила, что уже больше нечего переводить, мошенник заблокировал ее аккаунт

10 апреля 2026, 10:12, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле мошенники обманули 20-летнюю девушку, прислав ей в мессенджере сообщение о победе в розыгрыше денежного приза в размере 85 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.

«Для получения приза мошенник потребовал совершить ряд денежных переводов. Поддавшись на обещания, девушка последовала инструкциям», — рассказали в ведомстве.

Сначала она сделала несколько переводов с банковской карты на общую сумму 4860 рублей. После этого аферист убедил совершить еще два перевода на сумму 15 850 рублей, чтобы точно получить выигрыш.

Когда девушка сообщила, что у нее больше нет денег для перевода, мошенник удалил всю переписку и заблокировал ее аккаунт.

Ранее в Алтайском крае другая девушка неожиданно "выиграла" в интернете дорогой смартфон и лишилась денег. Она оплатила доставку телефона по указанным реквизитам.