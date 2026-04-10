Двое погибших туристов на Камчатке оказались студентами из Петербурга

Они состояли в туристическом клубе имени Ефремова

10 апреля 2026, 12:55, ИА Амител

Погибшие молодые люди / Фото: Shot

Стали известны личности туристов, погибших во время похода по Налычевскому природному парку на Камчатке. По данным Shot, жертвами стали 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский.

Оба молодых человека учились в Санкт-Петербургском горном университете и состояли в туристическом клубе имени Ефремова, который действует при вузе. По предварительной информации, вся группа участников похода была связана с этим клубом.

Погибшие входили в состав основной подгруппы, которая после разделения продолжила маршрут без палатки и спутникового телефона. Вместе с ними двигались еще пять человек — все они выжили, однако получили серьезное обморожение. Среди них: Алексей К. (21 год), Полина Ф. (25 лет), Кира В. (23 года), Дмитрий Ф. (27 лет) и Олег С. (22 года).

Ранее сообщалось, что группа из девяти туристов вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. 3 апреля в районе Таловского кордона между участниками произошел конфликт, после которого они разделились: двое отправились по сокращенному маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон, а семеро продолжили путь по основному направлению без необходимого снаряжения.

Связь с этой подгруппой пропала после 7 апреля. Последний раз туристов видели у водопада на реке Шумной, откуда они планировали выйти к Авачинскому перевалу. Позднее спасатели обнаружили группу: двое человек погибли, еще пятеро были эвакуированы и доставлены на базу у подножья Авачинского вулкана.