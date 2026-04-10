Двое погибших туристов на Камчатке оказались студентами из Петербурга
Они состояли в туристическом клубе имени Ефремова
10 апреля 2026, 12:55, ИА Амител
Стали известны личности туристов, погибших во время похода по Налычевскому природному парку на Камчатке. По данным Shot, жертвами стали 22-летний Федор Русов и 24-летний Сергей Василевский.
Оба молодых человека учились в Санкт-Петербургском горном университете и состояли в туристическом клубе имени Ефремова, который действует при вузе. По предварительной информации, вся группа участников похода была связана с этим клубом.
Погибшие входили в состав основной подгруппы, которая после разделения продолжила маршрут без палатки и спутникового телефона. Вместе с ними двигались еще пять человек — все они выжили, однако получили серьезное обморожение. Среди них: Алексей К. (21 год), Полина Ф. (25 лет), Кира В. (23 года), Дмитрий Ф. (27 лет) и Олег С. (22 года).
Ранее сообщалось, что группа из девяти туристов вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. 3 апреля в районе Таловского кордона между участниками произошел конфликт, после которого они разделились: двое отправились по сокращенному маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон, а семеро продолжили путь по основному направлению без необходимого снаряжения.
Связь с этой подгруппой пропала после 7 апреля. Последний раз туристов видели у водопада на реке Шумной, откуда они планировали выйти к Авачинскому перевалу. Позднее спасатели обнаружили группу: двое человек погибли, еще пятеро были эвакуированы и доставлены на базу у подножья Авачинского вулкана.
13:04:16 10-04-2026
Какая увлекательная история. Еще бы 15-ти летних отправили в тур-поход. Ни проводника-гида нормального, ни опыта. Поперлись на Камчатку. Результат на лицо.
13:52:32 10-04-2026
Дятлов забравших у основной группы палатки и спутниковый телефон под суд!
14:10:42 10-04-2026
Что-то не совсем понятно, кто был с палаткой и телефонами, кто без, кто выжил и в какой группе. По какому поводу была ругань. Кто старший группы.
14:29:40 10-04-2026
Действительно, как так получилось, что снаряжение оказалось у малочисленной группы, которая пошла не по маршруту? Ну не тайком же они взяли, наверное. Если исходить из опубликованного списка, то отколовшиеся двое - мальчик и девочка (Елизавета и Егор).
14:53:30 10-04-2026
одна палатка на клуб?.. надо вступать
19:27:13 10-04-2026
Один вывод однозначный - по первому кадру из видео - МЧС на полном государственном обеспечении и даже слишком. А сама история - это олицетворение БАРДАКА, отсутствия дисциплины, соблюдения правил и пр.