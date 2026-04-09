Путин пока не принял решение о перемирии на Пасху
Зеленский 30 марта заявил о готовности к пасхальному перемирию
09 апреля 2026, 22:31, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений насчет пасхального перемирия с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает "Коммерсантъ".
«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Киев готов к прекращению огня на время Пасхи. В Кремле тогда ответили, что не увидели четко сформулированной инициативы с украинской стороны.
Православная Пасха отмечается в воскресенье, 12 апреля. В 2025 году Владимир Путин объявлял трехдневное пасхальное перемирие.
04:05:05 10-04-2026
Уже принял. Значит, что-то не так идёт,раз слабину дал.
06:58:01 10-04-2026
Гость (04:05:05 10-04-2026) Уже принял. Значит, что-то не так идёт,раз слабину дал.... Гость, а ты в этот день кровушки хочешь?
07:08:23 10-04-2026
Гость (06:58:01 10-04-2026) Гость, а ты в этот день кровушки хочешь?... Видимо, хочет. Причем сидя на диване и сыто отрыгивая.
13:40:31 10-04-2026
Гость (06:58:01 10-04-2026) Гость, а ты в этот день кровушки хочешь?...
Четыре года это было нормально. Типа в этом году бы добренькие?
07:14:15 10-04-2026
А толку в перемириях? Живто-блакитные все равно их не соблюдают...
07:31:09 10-04-2026
Идиотизм