Путин пока не принял решение о перемирии на Пасху

Зеленский 30 марта заявил о готовности к пасхальному перемирию

09 апреля 2026, 22:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений насчет пасхального перемирия с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает "Коммерсантъ".

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Киев готов к прекращению огня на время Пасхи. В Кремле тогда ответили, что не увидели четко сформулированной инициативы с украинской стороны.

Православная Пасха отмечается в воскресенье, 12 апреля. В 2025 году Владимир Путин объявлял трехдневное пасхальное перемирие.