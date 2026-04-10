Путин запретил испытательный срок для работниц с детьми до трех лет

Изменение вступит в силу с 1 сентября 2026 года

10 апреля 2026, 09:57, ИА Амител

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября запретит устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до трех лет. Сейчас аналогичный запрет действует только для матерей, воспитывающих детей до полутора лет.

Как поясняют авторы инициативы, испытательный срок создает лишний стресс и психологические барьеры — это затрудняет возвращение женщин к трудовой деятельности и мешает их полноценной адаптации на рабочем месте.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что мера обусловлена чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью, с которой сталкивается мать в первые три года жизни ребенка.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нововведение защитит в том числе молодых мам, выходящих на работу после декретного отпуска.