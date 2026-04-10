Путин запретил испытательный срок для работниц с детьми до трех лет
Изменение вступит в силу с 1 сентября 2026 года
10 апреля 2026, 09:57, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября запретит устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до трех лет. Сейчас аналогичный запрет действует только для матерей, воспитывающих детей до полутора лет.
Как поясняют авторы инициативы, испытательный срок создает лишний стресс и психологические барьеры — это затрудняет возвращение женщин к трудовой деятельности и мешает их полноценной адаптации на рабочем месте.
В сопроводительных материалах подчеркивается, что мера обусловлена чрезвычайной нагрузкой и повышенной ответственностью, с которой сталкивается мать в первые три года жизни ребенка.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нововведение защитит в том числе молодых мам, выходящих на работу после декретного отпуска.
10:21:34 10-04-2026
Ну спасибо. Теперь таких вообще нигде не примут.
10:35:35 10-04-2026
Гость (10:21:34 10-04-2026) Ну спасибо. Теперь таких вообще нигде не примут.... Это да. Вдруг она дура, и куда с ней?
13:54:31 10-04-2026
Так это специально, чтобы хуже сделать для молодых мам. Все в духе ценностей: демография, лужайка, дети-кухня-церковь...
01:41:07 11-04-2026
уже в соисканиях пишут "кандидатам с детьми до 3х лет просьба не беспокоиться", вот и всё((( очередная подстава