В Барнауле водитель иномарки объехал несуществующий шлагбаум по тротуару
Инцидент произошел в районе одного из магазинов сети "Мария-Ра"
10 апреля 2026, 10:36, ИА Амител
В Барнауле водитель проехал по тротуару, объяснив свои действия якобы заклинившим шлагбаумом, которого, по словам очевидцев, на месте не было. Инцидент произошел в районе одного из магазинов сети "Мария-Ра" и был зафиксирован очевидицей.
Как сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", автомобилист выехал на тротуар со стороны магазина и продолжил движение по пешеходной зоне, объезжая предполагаемое препятствие. Свои действия водитель объяснил тем, что шлагбаум якобы заклинило.
При этом, по словам очевидца, никакого шлагбаума в этом месте не было. Информация о произошедшем распространилась в соцсетях.
Ранее в Барнауле водители пожаловались на состояние дороги на улице Кулагина, где из-за разрушенного покрытия автомобили вынуждены выезжать на тротуар. По словам очевидцев, движение по проезжей части на этом участке затруднено.
12:12:14 10-04-2026
А почему номер "героя" скрываете?! Пусть все знают.
12:24:22 10-04-2026
Ну проехал и проехал. На видео вообще ничего не понятно, стоило ли выкладывать?
14:18:08 10-04-2026
нетрезв?
15:27:19 10-04-2026
- Видишь шлагбаум?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
21:42:46 10-04-2026
Возле дома 203 по Партизанской (угол с Челюскинцев) стало невозможно пройти - водители разъезжают по пешеходному тротуару словно по дороге. Шаг с крыльца магазина - и ты оказываешься буквально под колёсами. Весь дом вокруг уставлен авто, будто это парковка, хотя она рядом есть, на Партизанской. Бывшие когда-то газоны изъезжены, с них авто разносят грязь вокруг. Более того, на эти самостийные парковки особо одарённые заезжают прямо пешеходному переходу. Сам собой возникает вопрос: есть ли в нашем городе инспекция по безопасности движения?
07:48:28 11-04-2026
