В Барнауле водитель иномарки объехал несуществующий шлагбаум по тротуару

Инцидент произошел в районе одного из магазинов сети "Мария-Ра"

10 апреля 2026, 10:36, ИА Амител

В Барнауле водитель проехал по тротуару, объяснив свои действия якобы заклинившим шлагбаумом, которого, по словам очевидцев, на месте не было. Инцидент произошел в районе одного из магазинов сети "Мария-Ра" и был зафиксирован очевидицей.

Как сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", автомобилист выехал на тротуар со стороны магазина и продолжил движение по пешеходной зоне, объезжая предполагаемое препятствие. Свои действия водитель объяснил тем, что шлагбаум якобы заклинило.

При этом, по словам очевидца, никакого шлагбаума в этом месте не было. Информация о произошедшем распространилась в соцсетях.

Ранее в Барнауле водители пожаловались на состояние дороги на улице Кулагина, где из-за разрушенного покрытия автомобили вынуждены выезжать на тротуар. По словам очевидцев, движение по проезжей части на этом участке затруднено.