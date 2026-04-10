В Барнауле водитель иномарки объехал несуществующий шлагбаум по тротуару

Инцидент произошел в районе одного из магазинов сети "Мария-Ра"

10 апреля 2026, 10:36, ИА Амител

В Барнауле водитель проехал по тротуару, объяснив свои действия якобы заклинившим шлагбаумом, которого, по словам очевидцев, на месте не было. Инцидент произошел в районе одного из магазинов сети "Мария-Ра" и был зафиксирован очевидицей.

Как сообщила читательница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул", автомобилист выехал на тротуар со стороны магазина и продолжил движение по пешеходной зоне, объезжая предполагаемое препятствие. Свои действия водитель объяснил тем, что шлагбаум якобы заклинило.

При этом, по словам очевидца, никакого шлагбаума в этом месте не было. Информация о произошедшем распространилась в соцсетях.

Ранее в Барнауле водители пожаловались на состояние дороги на улице Кулагина, где из-за разрушенного покрытия автомобили вынуждены выезжать на тротуар. По словам очевидцев, движение по проезжей части на этом участке затруднено.

Пешеходный переход / Фото: amic.ru

Комментарии 6

Гость

12:12:14 10-04-2026

А почему номер "героя" скрываете?! Пусть все знают.

О Господи ...

12:24:22 10-04-2026

Ну проехал и проехал. На видео вообще ничего не понятно, стоило ли выкладывать?

Гость

14:18:08 10-04-2026

нетрезв?

Гость

15:27:19 10-04-2026

- Видишь шлагбаум?
- Нет.
- И я нет. А он есть.

Гость

21:42:46 10-04-2026

Возле дома 203 по Партизанской (угол с Челюскинцев) стало невозможно пройти - водители разъезжают по пешеходному тротуару словно по дороге. Шаг с крыльца магазина - и ты оказываешься буквально под колёсами. Весь дом вокруг уставлен авто, будто это парковка, хотя она рядом есть, на Партизанской. Бывшие когда-то газоны изъезжены, с них авто разносят грязь вокруг. Более того, на эти самостийные парковки особо одарённые заезжают прямо пешеходному переходу. Сам собой возникает вопрос: есть ли в нашем городе инспекция по безопасности движения?

Администрация.

07:48:28 11-04-2026

Гость (21:42:46 10-04-2026) Возле дома 203 по Партизанской (угол с Челюскинцев) стало не... нету.

