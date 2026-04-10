Как весной и летом защитить кожу от солнца?

Врач-косметолог объяснила, почему SPF нужен каждый день, как его наносить и почему тонального крема для защиты часто недостаточно

10 апреля 2026, 11:20, ИА Амител

Девушка загорает на балконе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С приходом весны коже нужен более тщательный уход. После зимы она теряет часть меланина — естественного пигмента, который помогает защищать ее от солнечного света. Из-за этого кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, и риск ожогов и пигментации заметно возрастает. Amic.ru обратился к врачу-косметологу клиники эстетической медицины "Антуриум" Ольге Борисовой. Специалист объяснила, как правильно пользоваться средствами с SPF-защитой (ЭсПиЭф) и кому стоит относиться к этому особенно внимательно.

Когда и как правильно наносить защитный крем?

Солнцезащитный крем нужно наносить за 20–30 минут до выхода на улицу, отметила эксперт. За это время средство успевает распределиться по коже и начать работать. Важно не просто слегка пройтись по лицу, а равномерно покрыть все участки. Особое внимание стоит уделить носу, ушам, линии роста волос, родинкам, зонам с пигментными пятнами и следами постакне.

«Обновлять защиту нужно каждые два часа, даже если кажется, что вы находитесь в тени. Пот, прикосновения, макияж, ветер и песок ослабляют действие крема. После купания или вытирания полотенцем обновление требуется еще чаще. Даже водостойкие формулы не всесильны», — пояснила Ольга Борисова.

Кому нужна особая защита?

Особенно внимательно к солнцу стоит относиться людям со светлой кожей. В ней меньше меланина, поэтому она быстрее реагирует на ультрафиолет. В группе риска также находятся люди с куперозом и розацеа, поскольку солнце может усиливать сосудистую реакцию и провоцировать воспаление.

«Особую осторожность следует проявлять людям с пигментацией, веснушками, мелазмами — высокий фактор SPF снижает риск усугубления пятен и появления новых гиперпигментированных участков», — уточнила доктор.

И посоветовала не пренебрегать защитными средствами и после косметологических процедур, например, химического пилинга или лазерной шлифовки. В этот период кожа особенно уязвима.

Повышенное внимание нужно и при акне. По словам Ольги Борисовой, постоянное воздействие солнца на незащищенную кожу может привести к утолщению эпидермиса, а это способно спровоцировать новые высыпания. Осторожнее стоит быть и тем, кто принимает ретиноиды, некоторые антибиотики и гормональные препараты, а также людям с сухой, тонкой и возрастной кожей.

Достаточно ли тонального крема с SPF?

Декоративная косметика с SPF (тональные кремы, ВВ-кремы, пудры) может подойти в городских условиях, если человек не проводит много времени под активным солнцем. Но заменить полноценное солнцезащитное средство она не может.

«В тональных кремах редко бывает фактор 50 и выше, среднее значение — 10–25. Если вы используете декоративную косметику, можно выбрать солнцезащитный крем, который одновременно выполняет функцию праймера, или тонирующее средство с SPF. Также для обновления защиты в течение дня подойдут спреи, стики или компактная пудра с SPF», — уточнила врач.

По ее словам, выбирать подходящее средство нужно с учетом фототипа кожи и того, сколько времени человек проводит на солнце. Для повседневной городской жизни (кратковременные прогулки) достаточно SPF 30. Для пляжа, гор и занятий спортом на открытом воздухе лучше выбирать 50. При этом средство должно защищать от широкого спектра лучей и оставаться комфортным для кожи.